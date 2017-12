MEFOB: két bajnoki cím és három bronz a mérleg

Az idei Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Úszóbajnokságon (MEFOB) Budapesten, a Tüskeuszodában 18 felsőoktatási intézmény több mint 150 versenyzője indult. A Debreceni Egyetemet 15 tagú csapat képviselte: több válogatott úszó, köztük az univerzitás nagyágyúi is indultak a bajnokságon.

A világversenyeken négy éve verhetetlen Senánszky Petra uszony nélkül is megállta a helyét: 100 és 50 gyorson is kiváló időeredménnyel, fölényesen győzött. Nem mindennapi sorozatot tudhat magáénak a világklasszis sportoló, hiszen 50 gyorson ötödször, 100-on negyedszer szerzett egyetemi bajnoki címet. Papp Márk olimpiai 13. helyezett nyíltvízi úszó is évek óta képviseli a Debreceni Egyetemet, több bajnoki címet és dobogós helyezést elérve. Idén 100 háton és 400 gyorson egyaránt bronzérmet szerzett. Senánszky Flóra 100 mellen és 400 gyorson is a pontszerző ötödik helyet szerezte meg.

Épphogy lemaradt

Míg az előzőekben említett három sportoló az igazolt versenyzők között érte el eredményét, az immár második éve külön értékelt „nem igazolt versenyzők” kategóriájában 400 női gyorsúszásban Makó Anett a harmadik helyen végzett. Szintén a nem igazolt versenyzőknél Pap Máté 50 és 100 gyorson egyaránt negyedikként ért célba, úgy, hogy a rövidebbik távon mindössze 0,04 másodperccel maradt le dobogóról. Varnyu Richárd 100 pillangón elért 5. helyezéséért is pontot kapott a Debreceni Egyetem.

A 4×100 m-es férfi vegyesváltó (Varnyu Richárd, Lente Tamás, Pap Máté, Molnár Mátyás) és a 4×100 m-es női vegyesváltók (az „A” váltóban Senánszky Flóra, Hajdú Róza, Kardos Laura és Senánszky Petra, a „B” váltóban Makó Anett, Szappanos Lilla, Balajti Zsófia és Dienes Nikolett úszott) idén nem értek el pontszerző helyezést az erős és népes mezőnyben. Az intézményi 10×50 m-es gyorsúszó váltó viszont a 12 induló csapat közül a 6. helyen érkezett célba (a csapat tagjai: Papp Márk, Lente Tamás, Pap Máté, Molnár Mátyás, Kardos Laura, Senánszky Flóra, Dienes Nikolett, Varnyu Richárd, Godó Bence és Senánszky Petra).

Szarvas Márk mindössze néhány nappal a bajnokság előtt csatlakozott a debreceni csapathoz, és két versenyszámát sikeresen teljesítette a versenyen.

Az intézmények közötti pontversenyben a Debreceni Egyetem 48 ponttal a hatodik lett.

