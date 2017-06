Medárdi jelleget öltött az időjárás

Időjárásunk késő-medárdi jelleget öltött június harmadik hetében, már nagyobb területen és nagyobb mennyiségben hullott csapadék. A hőmérséklet a megszokottnál magasabban alakult, de extrém kánikula egyelőre nem terhelte az élő szervezetet.

A kapások igénylik

Többször vonult át gyenge front a térség felett, melyek hőmérsékleti szempontból változást ugyan nem hoztak, ám segítették a záporok, zivatarok kialakulását. Heves zivatarok is előfordultak, lokálisan nagyobb mennyiségű csapadékkal, erős széllel, de az ország más tájain megfigyelt károkozó jelenségek szerencsére elkerülték Hajdú-Bihar és Szabolcs megyét. Ezúttal kiterjedtebb zivatarrendszerek is érintették a térséget, ezekből a hét legvégéig területi átlagban 10-20 mm csapadék áztatta a földeket. A zömében zivataros csapadék eloszlása persze ismét igen egyenlőtlen volt, míg néhány kisebb körzetben 5 mm vagy még annál is kevesebb esőt mértünk egy teljes hét alatt, addig egy-két helyen 60-70 mm feletti mennyiség is összejött. Az aratásra váró árpa és lassan már a búza számára is inkább káros, mint kedvező volt a csapadékos epizód, hiszen az érés idején a megdőlés veszélyének fokozódása és a száradás elhúzódása a termés mennyiségének és minőségének a rovására mehet. A kapások és a kertészeti kultúrák számára viszont kifejezetten jól jött a csapadék, hiszen egyre jellemzőbb volt az utóbbi hetekben a vízhiány. A talajok felső 20-25 cm-es rétegében a szabadföldi vízkapacitás kevesebb, mint fele volt csak mérhető, ennek kis része volt ténylegesen is felvehető a sekély gyökérzetű növények számára. Egy méter mélységre nézve a 100 mm-t közelítette a hiányzó mennyiség, ez most jelentősen csökkent, immár 70-80 mm között változik csupán a deficit nagysága.

Fülledt meleg

Extrém hőség ugyan nem volt az időszakban, de a fülledtség fokozódott, mely az állati és az emberi szervezet számára nehezebben viselhetővé tette a meleg időt. A napi maximumok 30 fok körül szóródtak a térségben, éjjel pedig 15 fok körüli volt a legjellemzőbb minimumérték. A középhőmérséklet egyelőre nem emelkedett tartósan az első riasztási stresszküszöb, 25 fok fölé. A nyári melegben a vegetáció napi lehetséges párologtatása 4-6 mm között alakult, mely a normálisnak megfelel, ennek ellenére a hetes időszakra vetített vízmérleg a bőséges csapadék ellenére is negatív szaldót mutat.

