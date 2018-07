Maximális sebességű internettel és megújult ügyfélszolgálattal várja ügyfeleit a Telekom Hajdúböszörményben

A piacvezető távközlési szolgáltató ügyfélszolgálati központja decemberben a Méliusz Üzletházba költözött, ahol a készséges dolgozók hétfőtől péntekig, 9-től 18 óráig, szombaton pedig 13 óráig várják az ügyfeleket. De nemcsak az ügyfélszolgálat, hanem a Telekom hálózata is megújul: immár több, mint kétezer háztartásban elérhető a szupergyors internet és a csúcsminőségű tévészolgáltatás Hajdúböszörményben.

A tágas, 25 négyzetméteres ügyféltérben az ügyintézés mellett az ide betérők megtekinthetik és ki is próbálhatják a Telekom széles készülékválasztékát, az okostelefonokat és a tableteket is. Az üzlet szakértő munkatársai mindenkinek segítenek a készülékválasztásban és a számukra legmegfelelőbb szolgáltatások megtalálásában is.

A legmagasabb szintű ügyfélélményhez nélkülözhetetlen a felkészült és segítőkész személyzet, Molnár Csilla, az üzlet fiatal dolgozója egy éve szolgálja ki naprakész tudásával Hajdúböszörmény lakosait.

– Mivel a városban élek, sok embert ismerek, ezáltal sok ügyfél kifejezetten engem szokott keresni. Természetesen minden ügyfelet igyekszem maximális kiszolgálásban részesíteni – mondta Csilla, aki az üzlet nyitva tartásának minden napján az ügyfelek rendelkezésére áll akár telefonon, akár személyesen is. – Szeretném, ha minden ügyfél elégedetten távozna az üzletből, ehhez minden eszköz és feltétel adott – tette hozzá Csilla.

A településen komoly mérföldkőhöz érkezett a szolgáltató hálózatfejlesztése. Immár közel kétezer hajdúböszörményi háztartásban kapcsol maximális sebességre az internet élménye azáltal, hogy elérhető a gigabites sebességű szélessáv. Az akár 2000 Mbit/s sávszélességű hálózatnak köszönhetően a keresett weboldal egy szempillantás alatt megjelenik készülékünk kijelzőjén, hamarabb letöltődnek a legnagyobb file-ok, filmek és zenék, sőt, még az élő adásokat is akadozásmentesen nézhetik az előfizetők.

A fejlesztésekkel különösen a tévézés élménye megy át nagy változáson: a HD kép- és hangminőségnek köszönhetően még élvezetesebbek a most zajló futball-világbajnokság meccsei, de a látványos mozi- vagy természetfilmek kedvelőinek is tökéletes élményt kínál a szupergyors hálózat.

A megújuló vezetékes szolgáltatások mellett óriási fejlődésen megy keresztül a mobilhálózat is: a Telekom maximális sebességű, 4G infrastruktúrája világviszonylatban is a legjobbak között van.

A szolgáltatások kiváló minősége mellett a Telekom számára legalább ennyire fontos, hogy az ügyfelek a leginkább nekik megfelelő előfizetéssel rendelkezzenek: a sokoldalú és óriási szabadságot kínáló Magenta 1 csomagban bárkinek lehetősége van meghatározni, milyen mobil, tévé, internet és – igény esetén – vezetékes telefonszolgáltatásra szeretne előfizetni.

