Mátyás király köré szerveződik a Galiba

Szerdán ismét kezdetét veszi a Galiba Gyermekfesztivál, amely 2012 óta sok család kedvenc programsorozatává vált a virágkarneválok ideje alatt. Ebben az évben hat napig várják ingyenes koncertekkel, gólyalábasokkal, bábosokkal és színi előadásokkal a lurkókat és a szülőket.

A programok idén Mátyás király köré szerveződnek, a kor megidézéséről pedig a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület gondoskodik. A vitézi hagyományokat gyalogos párviadalok, illetve középkori fegyver- és páncélbemutatók révén keltik életre.

A fesztivál díszvendégei a gyergyószárhegyi gyermekotthon lakói, akiket Böjte Csaba testvér is elkísér. Gábor-Tóth Ildikó, a Főnix Rendezvényszervező kulturális menedzsere kifejtette, a gyerekek a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesületnek köszönhetően 2013 óta táboroznak Debrecenben, most pedig ez éppen egybeesik a virágkarnevál időpontjával.

Minden gyermekre gondolnak

A virágkarnevál mindenkinek szól, közösségi esemény, amely nemcsak a debrecenieké és a Magyarországon élőké, hanem a határon túliaké is”

– hangsúlyozta Széles Diána alpolgármester a Galiba Gyermekfesztivál keddi sajtótájékoztatóján a Debreceni Vidámparkban.

– A Lurkó liget és a Galiba ma már különálló program, amely a legtöbb család életében megkerülhetetlen, hiszen számos olyan szórakozási lehetőséget kínálunk, amely mind a kicsik, mind a nagyok tetszését elnyeri. Idén rolleres felvonulással is készülünk, amely a Light Ride mellett újabb üde színfoltja a karneválnak – jelentette ki.

Fotó: Derencsényi István

Újvári Péter, a felvonulást szervező Roller Bros Hungary elindítója hozzátette, a menet szombaton délután 4 órától a vidámparktól indul, ahonnan a Nagyerdei Stadion rendezvényteréig gurulnak. Az akcióval népszerűsíteni szeretnék a rollerezést a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

Fontos a nyitottság

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője kifejtette: annak idején nem gondolta volna, hogy ilyen kiforrott lesz a gyermekfesztivál. Elmondta, fontos, hogy a gyerekek nyitottak legyenek, és törekedjenek majd arra, hogy továbbvigyék a virágkarnevál hagyományát. Ennek pedig az a legjobb módja, hogy nekik is felhőtlen szórakozást nyújtsanak, ami miatt számukra is létfontosságú lesz a karneváli hét.

Fotó: Derencsényi István

– A Galiba fesztivál már kedden kezdetét vette a Kölcsey Központban megnyitott gyermekrajz-kiállítással, amely illeszkedik a Mátyás király évhez. A programok szerdától péntekig a Békás-tónál zajlanak, majd a vidámparkban folytatódnak. A gyermekfesztivál jövő kedden egy újabb Galiba-felvonulással ér véget, amelyen csaknem 50 kis virágkocsi vesz részt – ismertette Gábor-Tóth Ildikó, a Főnix Rendezvényszervező kulturális menedzsere.

Iskolatáskával az állatkertbe

Dr. Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető igazgatója elmondta, az idén 60 éves állatkert Lúdas Matyi néven indult, és a magyar hagyományokhoz, illetve értékekhez ragaszkodva rengeteg őshonos állatfajtát nézhetnek meg a látogatók, köztük többféle ludat is. A vidámpark pedig további érdekes programokkal, szombaton pedig hosszabbított nyitva tartással és ingyenes belépéssel várja a családokat.

– A Magyar Református Szeretetszolgálat és a Karitatív Testület iskolatáskákat gyűjt a hátrányos helyzetű gyerekeknek a határ mindkét oldalán, hogy egyszerűbb legyen számukra az iskolakezdés. Ez is fontos akció, hiszen a jóságunkat meghálálják, és később ők is továbbadják ugyanezt. A táskákat ráadásul a kultúrpark bejáratánál is gyűjtik majd – hangsúlyozta Balogh Barnabás lelkipásztor.

BR

