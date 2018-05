Matekérettségi: bár találkoztak újdonságokkal, nehezebbre számítottak

A hétfői magyar írásbeli érettségi után kedden matematikából adtak számot tudásukról a végzős diákok. A DSZC Vegyipari Szakgimnáziumának tanulói már reggel negyed nyolctól gyülekeztek az iskola előtt. A diskurzusokból kiderült, igyekezett mindenki komolyan venni a maturálásra való felkészülést. Hiába az alapos felkészülés, a legtöbb diák arcán látható volt egyfajta feszültség, hiszen talán a legrettegettebb tantárgy várt rájuk a termekben. Előzetesen a legtöbben a valószínűségszámítástól tartottak, azt gondolták, ha azt sikerül megoldani, akkor olyan nagy baj már nem érheti őket.

– Nagyon sokat készültem, matektanárhoz is jártam, eléggé izgulok, mert inkább humán beállítottságú vagyok. Vegyészmérnökire készülök, de lehet, hogy maradok még egy évet. Az algebra közelebb áll a szívemhez, remélem abból lesz több feladat – árulta el György Alexandra, akinek reménykedéséhez csatlakozott Szfára Bálint is viccesen megjegyezve, a célja összeszedni az elégségeshez szükséges 25 pontot. – Nem éreztem szükségét, hogy különtanárhoz járjak az év folyamán, remélem anélkül is sikerült a felkészülés a vizsgára. Sokat forgattam az elmúlt évek érettségi feladatsorait, bízom benne, hogy nem hiába – tette hozzá Bálint.

Két részből

Fél nyolckor megnyíltak a Vegyipari kapui, és a diákok elfoglalták helyüket a számukra kijelölt tantermekben. Előkerültek az érettségihez megengedett eszközök: számológép, vonalzó, toll, a négyjegyű függvénytáblázat, illetve étel-ital, valamint a babonásabbaknál egy-egy szerencsét hozó kabala. A felügyelőtanárok – akik között természetesen nem lehetett matematikatanár – felolvasták a névsort, és ismertették azokat az elengedhetetlen instrukciókat, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy ne merüljenek fel problémák a vizsga során.

Az írásbeli matematika érettségi két részből állt, a maturálók először 45 percet kaptak egy 10-12 feladatból álló teszt megoldására. Ezek a példák az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzik. A háromnegyed óra elteltével a tanárok beszedték a tesztet, és kiosztották a következő feladatsort, amelyet 135 perc alatt kellett megoldani. Ez egyrészt tartalmazott három, egyenként 9-14 pontos feladatot, amely több részkérdésből állt – ezek közül mindegyiket meg kell oldani. A feladatsor végén a diákok találtak három, egyenként 17 pontos feladványt is, ezek közül csak kettőt kellett kiválasztani és a végére jutni. Természetesen ezek voltak a legnehezebb példák, több részből álltak, több témakört is érintettek.

Könnyebb volt, mint várták

A leggyorsabbak 10 óra után pár perccel végeztek, de a többség kihasználta a maximális időkeretet annak érdekében, hogy minél precízebb munkát adjon be. Egy spontán közvélemény kutatást végezve kiderült, az általunk megkérdezett diákok nehezebb feladatsorra számítottak, így volt ezzel Juhász István is.

– Első rész könnyű volt, a másodiknak a vége volt nehéz, de ott az utolsó három feladatból egyet el lehetett hagyni. A feladatsor sok területet érintett, volt geometria, valószínűségszámítás, és minden olyan feladat, ami egy matekérettségin szokás. Az idő is elég volt, egy jó tempóban kapkodás nélkül végig lehetett menni a feladványokon – ismertette.

Az Ady Endre Gimnáziumban érettségizett Göntér Anna, aki a korábbi tételekből is készülve sok mindent hiányolt a mostani feladatsorból.

– Algoritmusok rendszeresen szerepeltek az előző években, de idén inkább a sorozatokat helyezték előtérbe azok, akik összeállították a kérdéseket. Újdonságként hatott, hogy volt olyan feladvány, amely több alpontból állt, de ezek az alpontok nem kapcsolódtak össze. Az első rész könnyebb volt, a második rész már tényleg komoly kihívást jelentő feladatokat tartalmazott, de szerintem aki tisztességgel készült a megadott idő alatt végére tudott érni a lapoknak – mondta el Anna.

Fontos a jó eredmény

A DSZC Vegyipari Szakgimnáziumában kedden a matematika írásbeli mellett szakmai érettségik zajlottak.

– Intézményünkben nemcsak a saját tanítványaink adtak számot tudásukról, hanem a megyei kormányhivatal által szervezet vizsgabizottság vizsgázói is, közép- és emeltszinten egyaránt. Öt végzős osztályunk van, ezekből tizenkettő tanulónk tett emeltszintű vizsgát, 148 diák pedig középszinten érettségizett, ebből harmincegyen ráadásul angol nyelven. Nagyon fontos, hogy a követelmények egyensúlyban legyenek évről-évre. Azt tapasztaljuk, hogy minimális ingadozással ugyan, de ez teljesül, és minden vizsgatárgy esetében beállt egy megbízható színvonal. Bízom benne, hogy az egész éves felkészülés megtérül, és minden tanuló sikeres érettségit tesz majd, hiszen ez roppant fontos a továbbtanulásuk szempontjából – árulta el Szabó Zoltán igazgató.

