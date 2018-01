Máté Péter: a saját határainkon túl

Közös megegyezéssel szerződést bontott a korábban a DVSC-t 13 évig szolgáló Máté Péter és a Nyíregyháza Spartacus – adta hírül a piros-kékek honlapja. Mint a Szparinál írják, a labdarúgó hamarosan „sportcoach” minőségben segítheti a fiatal játékosokat. Azonban mint a középhátvéd lapunknak elmondta, egyáltalán nincs szó arról, hogy máris hátat fordított volna aktív pályafutásának.

Vannak ajánlatai

Máté Péter Debrecenben nevelkedett, 18 évesen mutatkozott be az NB I-ben. Kölcsönben szerepelt az angol Readingben, itthon pedig Diósgyőrben és Szolnokon. A Lokival ötször-ötször nyert bajnokságot és Magyar Kupát, a Szuperkupát négyszer hódította el a csapattal, játszott a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörében is. 2016 nyarán igazolt az NB II-es Nyíregyházához.

Máté az első osztályban 165 mérkőzésen 13 gólt szerzett, a DVSC színeiben 125/10-es mutatóval büszkélkedhet. A Naplónak így nyilatkozott:

Közös megegyezéssel, korrekt és baráti viszonyban váltunk el a nyírségiekkel.”

– Elsősorban azért, mert több játéklehetőséghez szeretnék jutni. Nyilván elkezdtem tervezni már a jövőmet is így 33 évesen, azonban huszonegynéhány év után nem könnyű abbahagyni a futballt. Van érdeklődés irántam több csapattól, bár még elég friss hír, hogy szabadon igazolhatóvá váltam – mondta a védő, aki nem titkoltan kacérkodik azzal a gondolattal, hogy „sportchoachként”, azaz mentáltrénerként dolgozzon a jövőben. A kifejezés olyan szakembert takar, aki felébreszti a sportoló szunnyadó képességeit, potenciálját, segít felismerni és kiaknázni a rendelkezésére álló készségeket, és kifejleszteni a hiányzókat. Vagyis lehetővé teszi, hogy a játékos elérje a teljesítőképességének vélt mentális felső határát, sőt túl is szárnyalja azokat.

Legfőképpen ez a része érdekel a labdarúgásnak. Ha végignézek az előttem és utánam lévő korosztályokon, azt látom, nagyon sok tehetséges játékos „veszett el”. Sokan jóval többre hivatottak voltak, mint amit végül elértek.”

– Úgy vélem, van annyi tapasztalatom és elképzelésem, hogy lássam, melyek azok a buktatók, amelyeken át kell segíteni a labdarúgókat, s ezáltal a klubokban több futballista juthat el az első csapatig. Hozzáteszem, hogy nemcsak fiatal játékosok esetében, hanem felnőtt korban is nagyon hatékony ez a módszer – fogalmazott a futballista, aki már ezen a téren is kapott ajánlatot akadémiáktól.

– Akár már most is elkezdhetném ezt a fajta munkát, azonban még nagyon vonzó számomra az aktív játék is. Világ életemben a legjobb akartam lenni, és ez a versenyszellem még most is dolgozik bennem. A mai világban kitolódott időben egy futballista pályafutása, van még bennem pár év, de szeretném tudatosan építeni a jövőmet is.

HBN-TN

DVSC: megragadná a lehetőséget az ifjú középpályás Debrecen - A 16 éves Bukta Csaba a Loki első csapatával készülhet. Az első csapattal kezdte el a felkészülést a saját nevelésű, mindössze 16 éves utánpótlás válogatott játékos, Bukta Csaba, aki szeretne élni a lehetőséggel. - Mondanom sem kell, mennyire megtisztelő számomra, hogy a nagyokkal e... Tovább a cikkhez

Kowalskyékkal csaptak össze a DVSC-öregfiúk Debrecen - A zenészek kiváló baráti kapcsolatot ápolnak a Loki egykori focistáival. Gőzerővel készül a február 17-i, 15 éves jubileumi nagykoncertjére a fénykorát élő Kowalsky meg a Vega zenekar, amely kedden este a fővárosban egy barátságos mérkőzésre hívta ki a debreceni öregfiúkat. A zenészek ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA