Maszlagban

Na, most így jártunk a levegővel itt, a Kárpát-medence legalján. Bejött a hideg hóesés után, a fagy pedig tudja a fizikát, így be is fészkelte magát legalul, a mi létezésünk színterén. Mi pedig jól teleszmogoltuk, ki-ki amivel tudta. Én a Szuzukim kipufogógázával, ismerősöm a dízelmotor füstjével, sokan vidéken mindennel, aminek fűtőértéke van és befér a kazánba, Pista bácsi meg a kerti szeméttel, mert most támadt kedve égetni.

Ezzel a szmoggal az a baj, ellentétben a többi gánysággal, hogy a kitakarítása nem rajtunk, hanem az anyatermészeten múlik, ami csak nem akarja küldeni azt a tisztítószelet; illetve csak akkor akarunk tenni ellene, ha már elárasztotta létünket a maszlag.

– Kovács Zsolt –

