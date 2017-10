„Másról is beszélnék, de négy gyerekem van” – Csípős nyilatkozat az újvárosi mestertől

Az utolsó helyen szerénykedő Balmaz Kamilla Gyógyfürdő a Ferencvárost fogadta az OTP Bank Liga 11. fordulójában. A szakértők és a szurkolók zöme a fővárosi csapatot tartotta a mérkőzés egyértelmű esélyesének, ennek ellenére a hajdúságiak kellemetlen pillanatokat okoztak a zöld-fehéreknek. Horváth Ferenc kezdőként számított a Fradiban nevelkedő Haris Attilára, míg az ukrán Jurij Habovda, aki eddig a védelemben szorgoskodott, szombaton a középpályán bizonyíthatott.

Kifogástalan rajt

Remekül kezdett a Balmazújváros, hiszen a 10. percben megszerezte a vezetést a házigazda: Eke Uzoma iramodott meg a bal oldalon, a Nemanja Andricstól visszakapott labdát középre kanyarintotta, beadását Dibusz Dénes Vajda Sándor elé ütötte, aki bevette az üresen tátongó kaput. A Balmaz a folytatásban nem csak az eredményt szerette volna őrizni, többször kellett bravúros hárítást bemutatnia az FTC „portásának”, aki remekül állta a sarat. Aztán a 36. minutumban már Dibusz is tehetetlen volt, Arabuli hozta nagy helyzetbe a csapatkapitány Sigér Dávidot, aki becsúszva, kb. három méterről duplázta meg együttese előnyét. A zöld-fehérek nem pánikoltak be, Lovrencsics Gergő révén még az első játékrészben megkezdték a felzárkózást.

Varázslatos találat

A szünetet követően Pogacsics Krisztián is csodálatos hárításokkal vétette észre magát, ám Jospeh Paintsil bombáját még ő sem tudta kifogni. A csereként beálló ghánai légiós térült-fordult, aztán gondolt egyet, és húsz méterről kipókhálózta a bal felső sarkot. 2–2-es állásnál mindkét kapuvédő bravúros védésekkel bosszantotta a mezőnyjátékosokat. A végeredményt Varga Roland állította be, a válogatott futballista a Paintsil által kiharcolt büntetőt higgadtan értékesítette. Varga ebben a szezonban már tizenkétszer járt túl a hálóőrök eszén, magabiztosan vezeti a góllövőlistát.

A hajrában a balmazújvárosiak az utolsó erőtartalékait is felhasználva próbáltak egyenlíteni, de ez nem jött össze, a Ferencváros zsinórban negyedik összecsapását nyerte meg az NB I-ben. A drukkerek egy remek iramú találkozót láthattak, amelyen az újonc hajdúságiak méltó ellenfelei voltak a bajnoki címre törő Fradinak. Sokáig lógott a levegőben a bravúr, Sigér Dávidék felvették a kesztyűt, egy pontra mindenképpen rászolgáltak volna.

A válogatott szünetet követően újabb kemény hazai ütközet vár Horváth Ferenc legénységére, október 14-én a Videotont fogadják.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencváros 2-3 (2-1)

Balmazújváros, 2200 néző, v.: Iványi

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics – Póti, Rus, Tamás L., Uzoma – Haris, Sigér (Batarelo, 81.) – Vajda, Arabuli, Habovda (Kovács Á., 68.) – Andric (Vólent, 80.)

Ferencváros: Dibusz – Botka, Otigba, Blazic, Pedroso – Spirovski (Koch, 89.), Gorriaran (Leandro, a szünetben) – Varga R., Priskin (Paintsil, a szünetben), Lovrencsics G. – Böde

Gólszerzők: Vajda (10.), Sigér (37.), illetve Lovrencsics G. (39.), Paintsil (54.), Varga R. (78., 11-esből)

Sárga lap: Póti (13.), Rus (32.), Uzoma (77.), illetve Leandro (65.)

Mestermérleg:

Horváth Ferenc: Jól fociztunk, egy pontot megérdemeltünk volna. Sok helyzetünk volt, de ezúttal is voltak hibáink. Egyáltalán nem igazságos a végeredmény. Másról is beszélnék, de négy gyerekem van, azt beszéltük meg a feleségemmel, hogy inkább rájuk költjük a pénzt, nem másra. Azt nem tudom, hogy gondolni lehet-e még „arra”, vagy már azért is fizetni kell. Tudomásul kell venni, hogy a Ferencvárossal játszottunk, de megjegyezném, hogy ennyi külföldi játékos még nem volt ebben a városban. Nem csak a Fradi volt ma az ellenfelünk.

Thomas Doll: Nagyszerű stadionban, kiváló pályán, remek hangulatban játszhattunk. Ezért is csodálkoztam, hogy az első félidőben sok labdát vesztettünk. Az ellenfél nagyobb akarást mutatott a pályán, mi pedig pont abba futottunk bele, amit el akartunk kerülni: labdavesztésből sok veszélyes kontrát vezethetett az ellenfél. A második játékrészben viszont nyomtunk, tizenegyest kaptunk, és talán a második félidő alapján megérdemelten nyertünk. A fiúk nagyszerű morális tartást mutattak. Sok ellenfél megküzd majd itt a három pontért, jó csapat a Balmazújváros, egyértelműen jobb annál, amit a hat pontjuk mutat.

