Második helyen zárt a DEAC floorball csapata

A sok hiányzó dacára jól állt bele a találkozóba a cívisvárosi legénység. Az első játékrész során jóval több kapura lövése volt a DEAC-nak, ám mindösszesen Varga Gergőnek sikerült túljutnia a jó formában védő Majorosi Tamás eszén. Sokáig úgy tűnt, hogy minimális debreceni előnnyel mehetnek pihenni a csapatok, ám a szünet előtt Siklósi zoltán két gyors villanásának köszönhetően a hazaiak vezettek.

A második felvonásban érdekes mérkőzést láthattak a nézők: mindkét csapatban benne volt a gólszerzés lehetősége, de a kapuk sokáig érintetlenek maradtak. A mérkőzés felét követően esélyt kapott a DEAC az egyenlítésre: emberelőnybe kerültek a fekete mezesek. A felállás jól sikerült, ismét Varga Gergő talált be. A lendület kitartott, Balogh Richárd jó szokásához híven ezúttal is betalált távolról (2:3). A debrecenieknek még egy emberelőnyük adódott, amely kihasználatlanul maradt. Az utolsó húsz percre így előnnyel fordulhatott a cívisvárosi legénység.

A szünetben kisebb változások történtek a sorok összeállítását illetően. Ez a húzás jónak bizonyult, hiszen Nyisztor Szabolcs gyorsan megduplázta a DEAC előnyét. A lendület továbbra is megmaradt: Hojcska Péter küzdött meg a labdáért, majd passzát Végh Ádám értékesítette. Nyisztor Szabolcs újabb találatával pedig eldőlni látszott a mérkőzés (2:6). Mielőtt elkényelmesedtek volna a vendégek, Sója László góljával zárkózott a dunaújvárosi csapat. Ez a figyelmeztető jel ismét támadásra ösztönözte a DEAC-ot, akik Varga Gergő góljával ismét visszaállították a négygólos differenciát. A továbbiakban is igyekeztek letámadni a házigazdák, de egyre inkább elfáradt a Fejér megyei csapat. A DEAC még egy emberhátrányt is kivédekezett, az utolsó percben pedig Nyisztor Szabolcs révén kialakult a 3:8-as végeredmény.

A mérkőzést követően érthetően elégedetten nyilatkozott a debreceniek kapusa, dr. Héjja Gábor. „Ahogyan az várható volt, a dunaújvárosi csapat hazai pályán sokkal keményebb ellenfélnek bizonyult, mint a korábbi őszi összecsapáson.Az első harmad elég döcögősen indult, hiába mi szereztük meg a vezetést, a játék ritmusára nem igazán éreztünk rá és az újvárosiak gólokkal büntették a hibáinkat.A második harmadtól kezdve már jobban tudtuk kontrollálni a mérkőzést,a védekezésünk is összeállt és idővel a helyzeteinket is sikerült gólokra váltanunk. Nagyon örülök a második helynek, remélem ez a feljutáshoz is elég lesz!” Kiss Péter, a dunaújvárosiak csatára már csalódottabban összegzett. „Kicsit csalódott vagyok az eredményt illetően, a vége sajnos nem volt szoros, de azért két harmadon át tartottuk magunkat, ami pozitív dolog. Sajnos kijött a fizikai különbség a két csapat közt, de legalább tudjuk, hogy a későbbiekben min kell javítanunk. Gratulálok a Debrecennek a szezonbeli második helyért!”

Győzelmével tehát a második helyen zár a debreceni csapat. Pihenni és ünnepelni még nincs idő: holnap a szezon utolsó összecsapása vár a DEAC-ra Kazincbarcikán. A keleti rangadó tétje inkább csak a presztízs maradt: a borsodiak a 4., míg a cívisvárosiak biztosan a 2. helyen zárnak Ugyanakkor van miért törleszteni a debrecenieknek: novemberben egyetlen hazai vereségét pont a Kazincbarcikai Ördögöktől szenvedte el. A találkozót a DEAC Floorball facebook oldala ezúttal is élőben fogja közvetíteni.

– deacfloorball –

Férfi OB II, 17. forduló Dunaújvárosi Egyetem-RFT – Debreceni EAC 3:8 (2:1, 0:2, 1: 5)

Dunaújváros, Campus Aréna, 40 néző. Vezette: Kovács Balázs, Sashalmi Sándor

DEAC pontszerzői: Nyisztor Szabolcs (3+1), Varga Gergő (3+1), Balogh Richárd(1+2), Salló Barna(0+2), Végh Ádám(1+0), Lánczi András(0+1), Hojcska Péter(0+1)

