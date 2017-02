Másodfokon is bűnösnek mondták ki Tóth Józsefet

A bíróság álláspontja szerint az M3-as Kht-nál pénzügyi szabálytalanságok merültek fel, amelyről a közgyűlés elnöke, dr. Juhászné Lévai Katalin is tudomást szerzett és megbízta Tóth Józsefet, hogy vizsgálja ki a problémákat. A kht. könyvvizsgálója feljegyzést készített a szabálytalanságokról. Tóth József 2005. február 9-re és 15-ére értekezletet hívott össze, amelyeken részt vett a Kht. ügyintéző titkára, P.B. és projektvezetője, B.P. is. Tóth József rosszallását fejezte ki a szabálytalanságok, jogosulatlan kifizetések miatt, de többször jelezte, hogy az ott elhangzottakat szűk körben szeretné tartani és a botrány elkerülése érdekében eljárást nem kezdeményez. A könyvvizsgáló segítségével megbeszélte az érintettekkel a törvényesség látszatának érdekében felvetett megoldási javaslatokat. A megbeszélésekről P. B. titokan hangfelvételt készített, és azzal, valamint egyéb okirati bizonyítékokkal másnap feljelentést tett a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon. Tóth József 2005. február 24-én feljegyzést készített a megyei közgyűlés elnökének, amelyhez csatolta a könyvvizsgálói jelentést is. Azt kérte az elnöktől, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és kezdeményezzen eljárást az M3-as Kht. közmunkaprogramjában résztvevő vezetőkkel szemben.

(P. B.-t és B. P.-t 2010-ben, illetve 2012-ben jogerősen elítélték ugyanezzel az esettel összefüggésben sikkasztás bűntette és magánokirathamisítás vétsége miatt. Mindketten pénzbüntetést kaptak.)

A Tóth József tudta nélkül rögzített, az eljárásban rendszerint „kalóz”-ként emlegetett hangfevételről Feleginé Szabó Ágnes bíró elmondta: a hangfelvételek készítésének és felhasználásának szabályozása a bűnüldöző szervekre vonatkozik, magánszemélyekre nem. Utóbbiak esetén tehát, néhány kivételtől eltekintve (például ha emberi méltóság megsértésével vagy kínzással járt a felvétel) nem zárható ki a bizonyítékok közül a rögzített anyag, így ebben az ügyben sem. Ezt meg is erősíti, hogy Tóth József 2006-ban hozzájárult a felvétel bizonyítékként való felhasználásához.

A bíró indoklásában kitért arra is, hogy bár a per során a tanúk Juhászné Lévai Katalin és a könyvvizsgáló büntetőjogi felelősségét feszegették, a bíróság csak arról a személyről dönthet, aki ellen vádat emeltek. Mint mondta, Juhászné felhatalmazta Tóth Józsefet a megbeszélésre, utóbbi azonban nem tájékoztatta őt teljeskörűen a feltárt bűncselekményekről. Hogy az történt – a hangfevétel alapján – Tóth József számára nyilvánvaló volt, hiszen többek közt „pénzlenyúlásról”, „fiktív számlázásról” beszélt. Minderről pedig hivatalos személyként szerzett tudomást, azonban feljelentési kötelezettségének nem tett eleget, tevékenysége alkalmas volt a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására – hangsúlyozta a bíró. Elhangzott az is, Tóth József tettét nem P.B. vagy B.P. személyének védelme motiválta, hanem hogy a – megyei közgyűlés által is támogatott – közmunkaprogram „szeplőtlen” maradjon.

Az elévülés kapcsán a bírónő elmondta: 2005 februárjában valóban megkezdődött az öt éves elévülési időszak, ez azonban 2007 decemberében félbeszakadt, amikor az ügyészség nyomozást rendelt el az ügyben, majd 2010 augusztusában a vádlottat gyanúsítottként hallgatták ki, így újrakezdődött az elévülés időtartama.

Tóth József az ítélet kihirdetése után elmondta: megértette azt, de számára elfogadhatatlan, nem követett el bűnpártolást. A büntetést kifizeti. Ügyvédje a sajónak azt nyilatkozta, a bíróság számos, dokumentumokban rögzített tényt nem vett figyelembe. Felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, illetve a 12 éve zajló eljárás okán, kártérítés jogosságának megállapításáért az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.

