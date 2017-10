Máshogy ítélik meg, ki a felelős a vadbalesetért

Még februárban jelezte a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. vezérigazgatója, Varga Ferenc a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatójának, hogy a 33-as főúton Hortobágytól Debrecen felé mintegy öt kilométeren a fák, bokrok kiérnek az út szélére. Emiatt az arra közlekedők már csak akkor észlelik a vadakat (nyulat, de főleg őzet), amikor kifutnak eléjük az útra.

Azt is megemlítette levelében, hogy már addig három ilyen baleset is történt a területükön több százezer forintos kárt okozva, amit alapvetően az út melletti árok kitakarításának az elmaradására vezetett vissza, ugyanis ott valóságos vadbúvóhelyek alakultak ki az évek folyamán.

Mivel ez a probléma szerinte egyáltalán nem korlátozódik csak az említett útszakaszra (elég csak visszautalni Debrecenben a Pallagi útra, ahol a vaddisznók okoztak tucatnyi balesetet, amíg ki nem tisztították az út menti sávot), a megyei vadászkamara alelnökeként is felvetette a közútkezelő felelősségét is a bekövetkező vadkár miatt.

Az állami cég szerint azonban az ilyen esetekben csak a vadásztársaságokat érinti a felelősség kérdése, amit Varga Ferenc továbbra is vitat, és igazságügyi szakértőt akar felkérni a probléma tisztázására.

A vadállományban több százezer forintos veszteség, a gépjárművekben pedig esetenként milliós kár is keletkezhet egy ütközés következtében, nem beszélve a súlyosabb kimenetelű, személyi sérüléses balesetekről. Emiatt szeretne mindent megtenni az ilyen eshetőségek elkerülésére Varga Ferenc, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. vezérigazgatója, az ottani vadásztársaság vezetője, a megyei vadászkamara alelnöke.

Nem vállalnak felelősséget

Ahogy a címoldali vezetőcikkben is olvasható, a lúdtenyésztő vadásztársaság területét öt kilométer hosszan keresztezi a 33-as főút, melynek két oldalán az árkot az elmúlt években alaposan benőtte a növényzet. Varga Ferenc állítja – és ezt a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatójának is megírta –, hogy ennek oka az évek óta elmaradt vagy nem megfelelően elvégzett ároktisztítás. Úgy véli, ez is közrejátszik a bekövetkezett vadütközésekben, amiért a közút kezelőjét is felelősség terheli, így indokolt lenne a kármegosztás is. Észrevételeit elküldtük a Magyar Közút Zrt.-nek.

Válaszában a cég hivatkozik az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló rendeletre, mely alapján a megye teljes úthálózatán ütemezetten végzik az úttest melletti növényzet gondozását. Állítják, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. képviselőjével szóban többször egyeztettek, és feladatkörüknek megfelelően a jelzett szakaszon el is végezték a növényzetgondozást.

Egy 2013-as törvény kimondja, hogy a vadászható állat által okozott kár megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás történt, amennyiben azon kívül, akkor pedig az, akinek a vadászterületéről a vad származott. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996-os törvény a vadászatra jogosult felelősségét mondja ki, a közút fenntartójára, üzemeltetőjére vonatkozó felelősséget nem állapít meg. Végül a válaszból kiderül, a megyei igazgatóság területén még nem volt per vadkárügyben, és kártérítést sem fizettek még emiatt.

Állítják: hiába kérték

A nekünk küldött válasszal egy időben a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. is hasonló tartalmú üzenetet kapott a Magyar Közút Zrt.-től, amire Varga Ferenc jogi képviselőjük bevonásával reagált. Dr. Kodela Viktor ügyvéd pontokba szedve részben cáfolta a közútkezelő állításait, illetve kifejtette álláspontjukat. Eszerint, a közút határán belüli árkokban és egyéb területeken a forgalom biztonságát zavaró növényzet eltávolítása, illetve a terület rendben tartása a közútkezelő, jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának a kötelezettsége. A társaság vadászterületéhez tartozó közútszakaszon tényszerűen több éve nem történt megfelelő ároktakarítás, ezért az egyes fák, illetve az árokba benőtt kőrisfa több helyen a főútvonal padkájáig eltakarja a területet (ezt a héten, kedden készített és szerkesztőségünkbe elküldött fényképekkel támasztották alá). Többször is felhívták a közútkezelő figyelmét a sűrűn benőtt és átláthatatlan terület vadbúvóhely jellege miatti potenciális baleset­veszélyre.

A jogi szakember érdekes megállapítást tesz a 2013-as törvényre vonatkozóan, amely a károkozás felelősségét hivatott eldönteni: „az új Ptk. szerint már nem csupán a gyorsforgalmi utakon és autópályán minősül rendellenességnek a vad megjelenése, hanem a közúton is a vadászatra jogosult felelősségének tekinti azt.” Majd így folytatja: a felelősség alól a vadászatra jogosult csupán akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az ügyvéd állítja, hogy a vadásztársaság idén több alkalommal kérte a közútkezelőtől az érintett szakasz kitisztítását a balesetveszély miatt, de ez idáig semmilyen intézkedést nem tettek a helyzet rendezésére.

Varga Ferenc hozzátette még, ez az ügy azért is fontos számukra, mert nem csak egyedül őket érinti, meg­győződése, még nagyon sok vadásztársaság küzdhet hasonló problémákkal az országban, ezért lenne jó végre megnyugtatóan rendezni a kialakult helyzetet.

„Rendkívüli” károsítás

Varga Ferenc egy másik problémára is felhívta a figyelmünket, miszerint a 33-as főútnak főleg a Kócsújfalu és Tiszafüred közötti szakaszán az illetékes közútkezelő természet- és környezetkárosítást végzett, amikor barbár módon géppel csonkította meg a növényzetet. A benőtt árkokban, árokpartokon az élő fák gallyait megtépve távolították el az útra hajló részeket. Erről szintén küldött fotókat, de a jelenséget már több olvasónk is szóvá tette, így erre is rákérdeztünk a Magyar Közút Zrt.-nél. A válasz: „A jelzett gépesített növényzetgondozási módszert csak rendkívüli esetben alkalmazzuk a biztonságos közlekedés érdekében az űrszelvény tisztítására.”

