Másfél évtizede kezdték forgatni a botot

Tőzsér Jánosné mazsorett-oktató 15 éve kopogtatott be az iskolaigazgatói irodába, hogy „honosítási kérelmet” nyújtson be szeretett táncának nádudvari elindítására – így emlékezett vissza az akkori direktor-helyettes, aki most polgármesterként köszöntötte a jubileumi gála résztvevőit. Beke Imre kiemelte: egykori pedagógustársa a semmiből hozta létre ezt a mozgalmat, amely mára a város egyik meghatározó csoportjává nőtte ki magát az ezúttal is otthonul szolgáló Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár berkeiben.

Bodó Sándor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek közt a csillogó produkciók mögött rejlő óriási mennyiségű munkát méltatta a 15 éves Jubileumi Mazsorett Gálán..

A meglepetésekben is bővelkedő gálaesten minden korcsoport többször is színpadra lépett a Johannes Brahms 5. magyar tánc dallamaira koreografált nyitótáncot követően. A Picur csoportot óvodás és 1. és 2. osztályos kislányok alkotják. A Holdsugár tagjai 2., 3. és .4.,a Csillagfényt 3., 6. és 8. osztályos lányok alkotják. A Jégvirág csoport lányai középiskolás és 7. évfolyamos lányokból tevődik össze. A Napsugár csoport tagjai pedig már felnőttek, akik már 15 éve mazsoretteznek. Közülük alapító tagok voltak Dobi Dorina és Fekete Anita. Ezen alkalomra az egykori tanítványokból verbuválódott alkalmi formáció is összeállt egy műsorszám erejéig. Az élőzenét ezen a napon a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara szolgáltatta.

A már említett „titkos projektek” sorát a gyerekek nyitották, akik szeretett oktatójuk, Erzsike nénit egy ajándék produkcióval lepték meg, amelyet a közülük való Baranyai Kitti tanított be leendő mazsorett-oktatóként.

Ezután a legbátrabb „mazsis” anyukák szalagos tánca aratott osztatlan sikert a gyerekek és a zömmel rokonok alkotta közönség körében.

Zárásként egy aznapi szülinapos kis mazsorettest is köszöntöttek: Tarcsi Jázmin személyében, majd begördült a 15 éves szülinapra szóló nagy torta, amelynek „pályafutása” a táncosok pocakjában ért véget, hogy újabb munícióul szolgáljon a következő 15 évre.

– Marján László –

