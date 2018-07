Másfél évszázad, kétszázötvenhét leszármazott

A találkozó előzménye az volt, hogy egy budapesti temetésen Bittó Zoltán azt tapasztalta, hogy családtagokként olyan emberek is megjelentek, akiket soha nem látott. Így a Budapesten élő Bittó Zoltán, valamint a debreceni Gyulai Barnabás elhatározta, hogy felkutatják a család öregjeitől hallott neveket, azok élő hozzátartozóit, s szerveznek egy nagy családi találkozót.

Komoly kutatás eredményeként elkészítették a Körösszegapátiban valaha élt S. Pénzes család adattárát, amely az 1862-2017 közé terjedő időszakot foglalja magába. Így sikerült megállapítani, hogy S. Pénzes József férj és Pénzes Erzsébet feleség hét gyermekének ma összesen 257 leszármazottja él. Ebben benne vannak a férjek és a feleségek is. Közülük ma 191-en élnek. Leginkább Körösszegapáti közelében, Berekböszörményben, Berettyóújfaluban, Debrecenben valamint Budapesten, Kaposváron, Badacsonytomajban, Hatvanban és Tatárszentgyörgyön laknak. Vannak, akik a határ túloldalán Biharpüspökiben, de Ausztriában, Németországban és Spanyolországban is élnek.

A mostani családi találkozón megjelentek a Pénzes József (1862-1934) és Pénzes Erzsébet (1870-1931) házasságából született hét gyermek családi leszármazottai, szám szerint 73-an. Mivel a család ősei Körösszegapátiban éltek, leszármazottai e településről indultak szerte a nagyvilágba, egyértelmű volt, hogy Apátiban lesz a találkozó. A házigazda szerepe Guj Jánosné Szabó Adél és lányának Lesiné Guj Erikának jutott, segítséget kaptak még Nagy Ibolyától. A szervezők minden résztvevőnek kitűzőt készítettek, ezzel elősegítették, hogy könnyebben felismerjék egymást.

Erősíteni az összetartozást

A megjelenteket Bittó Zoltán köszöntötte, örömét fejezte ki, hogy a hívó szóra összegyűltek ismerkedésre, családi együttlétre. Ismerkedésre, mert vannak olyanok, akik évtizedek óta nem találkoztak, de olyanok is voltak, akik még nem látták egymást. Akik eljöttek, érezték, hogy össze kell kötni a múltat a jelennel. Erősíteni kell a gyökerekhez való tartozás érzését. Érdekes volt látni, amikor a nyolcvanéves nagymama együtt volt déd-, vagy ükunokájával, mert a találkozón volt olyan család, amelyben négy generáció is összejött.

Fényképezkedés családonként

A program legértékesebb része a kötetlen beszélgetés volt. Megemlékeztek, és tisztelettel adóztak az elhunytaknak. Az emlékek felelevenítése mosolyt, de könnyeket is varázsolt az arcokra. Köszöntötték az adott hónapban a közeli születés- és névnaposokat, ünneplőket, azokat, akik már betöltötték a 80. életévüket. A találkozón megjelentek között voltak olyanok, akik több évtizede nem voltak a községben, de olyanok is – főleg a fiatalok között – akik még sohasem jártak Körösszegapátiban. Ezért többen próbálták felkeresni a családi emlékhelyeket. Ez újabb érzéseket váltott ki az idelátogatókból.

Fotó: Abri Attila

A szervezők gondoskodtak arról is, hogy fényképeken megörökítsék ezt a nevezetes találkozót. Mivel az S. Pénzes család ősi fészkéből hét gyermek született, a tőlük származó családok úgy csoportosultak a találkozón is, hogy ki, kinek a leszármazottja, úgy készült róluk családi kép. Végül pedig egy nagy csoportkép is született.

Nem kellett a megjelenteket rábeszélni arra sem, hogy ezt a nagyszerű napot meg kell ismételni. Úgy döntöttek, hogy két év múlva ismét találkoznak.

– Vmirjáncki József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA