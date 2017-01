Más utat választottak a drogok elleni küzdelemben

Az első interaktív foglalkozást a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban tartotta Szecskó János, az Aktív Európai Fiatalokért Egyesület elnöke és Dudás Zsuzsanna, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó szakmai vezetője. Az előadást november 22-én tartották, de januártól alternatív osztályfőnöki órák keretében folytatják a munkát. A részletekről Dudás Zsuzsanna beszélt a Naplónak.

– Elsősorban olyan városokban tartunk előadást, ahol a szervezetünk foglalkozik a szenvedélybetegekkel. Tehát nem csak a drogfüggőségről van szó, hanem az alkoholizmusról, az internetfüggőségről, de ide sorolható a különböző étkezési zavarok is. Püspökladányban az egészségnap kereteiben 150 fiatallal próbálhattuk ki az új módszert. Ennek lényeg, hogy a fiatalokat bevonjuk a beszélgetésbe, közös játékok és csoportos foglalkozások keretében ismerhessék meg a szenvedélybetegségek hátterét. Ezzel elérjük, hogy figyeljenek a témára, hiszen eddig az volt a probléma, hogy a fiatalokat nem kötötte le a monoton előadás – tájékoztatott a szakmai vezető.

Játékos tanulás

Az első előadáson kisebb csoportokra osztották a diákokat, így kellett megoldaniuk különböző feladatokat. Többek között egy mobiltelefonos alkalmazás ötleteit kellett papírra vetniük.

– Megkértük őket, hogy rajzolják le az applikáció kinézetét, állítsanak össze egy tartalmat, amit ők szívesen látnának. Lehetett benne mindenféle tájékoztató, megjeleníthették a segítségkérés módjait is.

Miután kész voltak, ezt be kellett mutatni a társaiknak, így ezzel a kommunikációs készségeik is javultak. Emellett activityt is játszottunk, ahol csak szenvedélybetegséghez kapcsolódó feladatokat kaptak. Az szeretnénk elérni, hogy bizalmukba férkőzzünk és megnyíljanak előttünk. De emellett segítünk abban is, hogy olyan hobbikat találjanak, amelyeket élveznek, kitölti idejüket és levezeti a feszültséget. Így már nem kell addiktív szerekhez nyúljanak – részletezte Dudás Zsuzsanna.

Dudás Zsuzsa elmondta, Szecskó János, az Aktív Eu rópai Fiatalokért Egyesület elnökével együtt jó munkát végeztek. Az előadás végén többen odamentek hozzájuk, és elmondták mi nyomasztja őket, milyen szenvedélyeik vannak.

A folytatást szervezik

– A visszajelzésekből látjuk, hogy szükség van ránk, ezért a továbbiakban nem csak Püspökladányban, de Kelet-Magyarország más városaiban is rendezünk hasonló alkalmakat. A listánkon szerepel Debrecen, Hajdúböszörmény, Szolnok, Nyíregyháza, Hajdúnánás, Balmazújváros, Derecske és Vásárosnamény is. Fontosnak tartjuk a fiatalok tájékoztatását, ugyanis évente országosan 24 ember hal meg drogtúladagolás miatt. A fiatalok körében a dizájner­drogok élveznek elsőbbséget, de ezek is bajt okoznak – figyelmeztetett.

HBN–BR

Tudatosság, nem a tiltás

Dudás Zsuzsanna kijelentette: a legfontosabb arra ösztönözni a fiatalokat, hogy egészséges életet éljenek, ismerjék fel a rájuk leselkedő veszélyeket, és kérjenek segítséget, ha problémájuk van.

– A tiltással semmit nem érnénk el, mivel azok a dolgok, amelyeket tiltunk, mindenki számára vonzóak. Ehelyett tudatosságra szeretnénk nevelni őket, mert akkor tudni fogják, hogy számukra mi hasznos és mi nem – tette hozzá a szakember.

