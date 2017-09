Martin McDonagh filmje kapta a Torontói Filmfesztivál közönségdíját

Toronto – Martin McDonagh Three Billboards Outside Ebbing, Missouri című filmje kapta a Torontói Filmfesztivál (TIFF) közönségdíját vasárnap – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Az író-rendező Martin McDonagh krimijének főszerepét, a lánya gyilkosa után kutató anyát Frances McDormand játssza. A szakmai díjak helyett közönségdíjakat osztó fesztiválon elért siker nyomán a produkció máris az Oscar előszobájában érezheti magát. Korábban számos torontói közönségdíjas nyerte el az amerikai filmakadémia trófeáját is, köztük a Gettómilliomos, a 12 év rabszolgaság vagy tavaly a Kaliforniai álom. A legjobb dokumentumfilm közönségdíjazottja JR és Agnes Varda Visages, Villages című munkája lett. A Midnight Madness (Éjszakai őrület) szekció közönségdíját pedig Joseph Kahn Bodied című filmje vehette át a kanadai fesztiválon. A legjobb külföldi film mezőny győzteséről azonban zsűri döntött, amely a Platform-díjat az ausztrál Warwick Thornton Sweet Country című westernjének ítélte oda. A FIPRESCI nemzetközi kritikusszervezet Discovery-díjának nyertese pedig az iráni Sadaf Foroughi lett az Ava című drámáért. A 42. Torontói Nemzetközi Filmfesztivált (TIFF) szeptember 7. és 17. között rendezték meg. A mustrán Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét is műsorra tűzték. A 11 napos filmes seregszemlén több mint 250 filmet láthatott a közönség.