Marosi Ádám bronzérmes a katonai öttusa-világbajnokságon

A győzelmet a német Patrick Dogue szerezte meg, míg Szabó Illés 27., Tomaschof Soma 29. lett. A csapatversenyben francia elsőség született, a magyar trió hatodikként fejezte be a viadalt.

Úgy tűnt, hogy a gyenge vívás megpecsételi a hazai versenyzők sorsát, mindhárman negatív mérleggel – azaz több vereséggel mint győzelemmel – jöttek le a pástról. Közülük a legjobban Marosi vívott 17/18-cal – neki később sikerült is visszakapaszkodnia az élcsoportba -, pedig a fiataloknak igyekezett segíteni a tavaly vb-n és Eb-n is ezüstérmes, sérüléséből lábadozó Kasza Róbert, aki a sportszázad tagjaként, több más sportág élsportolóival együtt segédkezik a verseny lebonyolításában.

A lovaglást a hazaiak között rangidős, olimpiai bronzérmes Marosi, valamint Tomaschof is hibátlanul teljesítette – ugyanazzal a lóval -, és Szabó Illés is csak egy akadályt vert. A mezőnyben viszonylag sok volt a jó teljesítmény, de a szám győztese, Marosi így is előre tudott lépni a 15. helyről a nyolcadikra.

A lövészetekkel kombinált futás rajtjánál 16 másodpercre volt a dobogótól, egyben a második helytől. Aztán jól sikerültek a lövészetei, fokozatosan lépett előre, a harmadik sorozat után már ötödik volt, az utolsót követően pedig harmadikként jött ki a lőállásból.

“A vívóteremben sok pontot elhullajtottam, magam alatt voltam, ha akkor azt mondják, hogy végül bronzérmes leszek, aláírom” – értékelt a nyári, székesfehérvári Eb-n egyéniben és csapatban is ezüstérmes, hivatásos katona Marosi, aki a katonai vb közelsége miatt nem vett részt az öttusázók két hete véget ért mexikóvárosi világbajnokságán. – Lovaglásban jó lovat kaptam, a lövészetemnek pedig nagyon örülök. Mindent megtettem, kifutottam magam” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy húsz éve ezen területen, a Budapesti Honvéd létesítményeiben éli a mindennapjait, de nagy versenyen még nem szerepelt itt.

“Izgultam is emiatt” – vallotta be.

A mezőny erős volt, a nemzetközi öttusa legjobbjai közül többen itt is elindultak.

– MTI –

Eredmények

férfi egyéni verseny, világbajnok:

Patrick Dogue (Németország) 1468 pont

2. Csang Lin-pin (Kína) 1465

3. Marosi Ádám 1454

…27. Szabó Illés 1379

…29. Tomaschof Soma 1373

férfi csapatverseny, világbajnok:

Franciaország (Valentin Belaud, Alexandre Henrard, Christophet Patte) 4308 pont

2. Németország 4288

3. Olaszország 4268

….6. Magyarország (Marosi Ádám, Szabó Illés, Tomaschof Soma) 4206

Csütörtökön, a női versenyben Kovács Sarolta ezüstérmet nyert. Szombaton a vegyes váltóval ér véget a katonai világbajnokság.

