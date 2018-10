Maradnak-e az autók a föld alatt?

Egyórás vita után fogadta el csütörtökön a debreceni önkormányzat közgyűlése a mélygarázsokban történő parkolás tarifái 280-ról 320 forintra emeléséről szóló előterjesztést. A városvezetők az üzemeltetési költségek növekedésével érveltek, az ellenzéki képviselők – bár többen megjegyezték, a 40 forintos emelés nem nagy tétel –, közlekedésszervezési szempontból kifogásolták a változtatást.

Nyikos István, a DV Parking Kft. ügyvezetője kifejtette: öt éve változatlan az ár a mélygarázsokban. Azért határozták meg alacsonyan a díjakat, hogy a felszínről „letereljék” az autókat. Az utóbbi időben nőtt a mélygarázsok kihasználtsága, napközben időnként már betelnek. A nyomott ár azonban azt is jelenti, hogy negatív az üzemeltetésük mérlege; nőnek a fenntartási és a bérköltségek, a technikai eszközöket folyamatosan javítani kell. Idén várhatóan 100 millió forintos üzemeltetési költség mellett 80 millió forintos bevétele lesz a DV Parking Kft.-nek a mélygarázsokat illetően.

Differenciáltan

– Nem jó az irány! – jelentette ki Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik). – Évekig nem voltak kihasználtak a mélygarázsok, ezért alacsony volt a díjuk, s amikor kezdenek megtelni, gyorsan emelünk. Elüldözzük onnan az autósokat, ha már nem lesz jelentős a különbség a felszíni parkoláshoz képest. Differenciálni kellene a helyszínek szerint, a belvárosban legyen magasabb a várakozás költsége, de legalább a nagyerdei mélygarázsban ne növeljük a tarifát! – javasolta.

– Az még elfogadható lenne, hogy az emelkedő költségek miatt emeljük a tarifát. De a másik oldalon ott van a szolgáltatás színvonala; ebben is adjunk pluszt, hogy vonzóbb legyen mélygarázsban parkolni. Például a mobiltelefonos fizetés a felszínen népszerű, de a mélygarázsokban nem alkalmazható, pedig jó lenne ott is – vélekedett Madarasi István (MSZP).

Mint Nyikos István válaszából kiderült, a mobilfizetési rendszerrel kapcsolatban az a kisebbik baj, hogy a föld alatti betonépítményekben nincs elég térerő; az ennél komolyabb probléma pénzügyi természetű. 2013-ban felállt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Egy új rendszer jött létre, amihez a parkolástechnikával foglalkozó különböző cégek új fejlesztéseket végeztek el. Ha a mélygarázsokban újonnan be szeretnénk vezetni a mobilfizetéses parkolást, azt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-n keresztül tehetnénk meg, amelyet 10 százalékos jutalék illet a forgalom után a bevételből, emellett fizetni kellene a szolgáltatóknak az említett fejlesztések okán – vagyis mindez költségnövekedéssel járna. Egyelőre tehát nincs napirenden a bevezetés – összegezte Nyikos István, megjegyezve, hogy más hazai nagyvárosokban sokkal drágábbak a mélygarázsok.

Fizetős szombat

Papp László polgármester szerint is jogos igény lenne a mobil parkolás, emellett azonban egy nagyon fontos szempontra hívta fel a figyelmet. – Egy mélygarázs építése 100 millió forintos nagyságrend, de ezt nem számoljuk bele a tarifába, csak az üzemeltetési költség megtérülésével kalkulálunk. Ha a beruházás árát is vissza szeretnénk kapni a parkolási díjakból, akkor hozzá se kezdenénk az egészhez. Tehát a díjszabás kialakításakor nem feltétlenül az üzleti megtérülés vezet – mondta.

Varga Zoltán (DK) szerint miközben Debrecen az ország egyik legdrágább városa parkolás szempontjából, a 21. századi díjak 20. századi szolgáltatásokat takarnak. Úgy véli, az egyik legigazságtalanabb része a rendszernek, hogy szombaton is fizetni kell, „ezt semmi sem indokolja”. Azt is kérdezte, milyen összeg a szombatokra eső bevétel, ugyanis ha azt összevetjük az ezen napokra eső költségekkel, lehet, hogy mínusz a végeredmény. A képviselő a napirendi ponthoz benyújtott egy módosító javaslatot, miszerint a szombati napokra töröljék el a díjfizetési kötelezettséget.

A polgármester azt válaszolta, nincs külön adat a szombati napokra, de megkéri az üzemeltető céget, hogy számolja ki. Hozzátette, nem csak nálunk kell szombaton parkolási díjat fizetni.

– A díjak alacsonyan tartása a közlekedési hatás érdekében helyes volt, de ha most irányt váltunk, akkor, mivel a költségek folyton emelkednek, a díjakat is minden évben emelni fogjuk. Vagy van rá garancia, hogy öt évig nem emelünk? – kérdezte Ágoston Tibor (független).

Automaták cseréje

– Az ellenzék számára hálás téma a parkolási díj emelése, minden évben vita van rajta – jegyezte meg Papp László polgármester. – Néhány éves távlatban muszáj felülvizsgálni, reális-e egy tarifa! Habár volt javaslat a felszíni díj emelésére is, nem támogattuk. Vagyis azt ezúttal úgy nem növeljük, hogy a mélygarázsokban történő várakozás költsége öt éve ugyanannyi. A parkolás árának volumene nem változik; az eddigi felszíni díj mellett úgy emelkedik a mélygarázsé, hogy még mindig olcsóbb, mint a felszíni várakozás. Az összes körülményt figyelembe véve vállalható a mostani módosítás – hangsúlyozta Papp László.

– Amikor a parkolási övezet bővítéséről volt szó, ellenzékként is támogattuk – reagált Kőszeghy Csanád Ábel. – Nem a 40 forintos emeléssel van gondunk, hanem azzal, hogy a parkolást komplexen kell kezelni. Most is az legyen a cél, hogy levigyük az autókat a felszínről! Miközben a DV Parking Kft. egyébként nyereséges, a fizetés sok helyen archaikus, ahogy készpénzzel szaladgálunk. Oldja meg az üzemeltető a bankkártyás fizetést, vagy a nemrég bevezetett Rollet applikációt terjessze ki minden parkolójában!

Nyikos István elmondta, hogy a Rollet két hét múlva valamennyi általuk üzemeltetett parkolóban, mélygarázsban használható lesz. 160 automatája van a cégnek, egy részük 30 éves. A régieket lecserélik, az újak darabja több mint 2 millió forintba kerül, ezek már bankkártyás fizetést is lehetővé tesznek. Idén 27 ilyen automatát telepítenek, többek közt a klinika környékén, ahol igen nagy igény van rá a kiszámíthatatlan várakozási idők miatt.

Kihasználatlan parkoló

A Sas utcán épült volna föld alatti parkoló, de a közműkiváltás miatt ez meghiúsul. Így viszont kérdéses a tervezett inkubátorház megvalósítása, mely a parkolás szempontjából további terhelést jelent – vetette fel Korcsog György (DK).

– Az inkubátorházban lesz egy négyszintes mélygarázs. A Dósa nádor téren viszont megszűnik a felszíni parkoló, és lesz egy feszültség a két beruházás között, amikor az egyik már nem, a másik még nem üzemel. De erre is készülünk: tárgyalunk a Miklós utcai, 500 férőhelyes kihasználatlan parkoló megnyitásáról, azt a DV Parking Kft. átvenné üzemeltetésre – közölte válaszában Papp László.

Varga Zoltán módosító indítványát (a szombaton fizetendő parkolási díj megszüntetéséről) 9 igen, 13 nem és 8 tartózkodás mellett nem fogadták el. Az eredeti előterjesztést, a mélygarázsokban történő várakozás díjának emelését 22 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazták a képviselők.

SzT

A külváros

Madarasi István azt javasolta, kezdjünk abba az irányba gondolkodni, hogy ne engedjük be a városba az autókat! Mint ahogy Budapesten, ahol leparkolhatunk a külvárosban és tömegközlekedéssel megyünk a belvárosba. A polgármester elmondása szerint van ilyen tervezés folyamatban, a repülőtérnél lenne egy P+R parkoló, és rászerveznék a tömegközlekedést. Ez pár éven belül megvalósulhat. A város északi területén a Doberdó utcai villamos-végállomásnál lenne érdemes hasonlót kialakítani, ott azonban nem látszik erre alkalmas, kellő nagyságú hely.

