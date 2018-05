Maradj hű önmagadhoz, az egyedi!

A blog tökéletes platform arra, hogy az emberek megosszák saját tapasztalataikat és élményeiket másokkal. Ezért nem meglepő, hogy manapság többeket vonz a blogolás világa. Vannak olyanok, akik írásaikkal mozgatják meg társaikat, de számtalan YouTuberrel is találkozhatunk, akik videóikkal hívják fel a figyelmet magukra. Csernyu Ivett beautyblogger, akit a köztudatban leginkább Csivettka néven ismernek, néhány évvel ezelőtt ismerte meg mélyebben a közösségi média adta lehetőségeket.

Tudását megosztani

Három évvel ezelőtt osztotta meg az első videóját a világhálón, amit azóta is rendszerességgel tesz, hiszen imád alkotni. Szerette volna valamiben megmutatni a benne rejlő kreativitást, valamint magából egy szeletet adni másoknak. Korábban külföldi csatornákat nézett, minél többet meg akart tanulni a sminkelésről, hogy később ő is megoszthassa tudását, hozzáértését a követőivel. Nem gondolta, hogy Magyarországon is van bloggerekre igény, de elhatározta, hogy ennek ellenére is belevág, és kipróbálja magát ezen a területen is.

– Két éve egy légitársaságnál dolgozom, lényegében a blogommal egyidős a pályafutásom a légi utasszállításban, de ezzel soha nem az volt a célom, hogy karriert építsek, hanem utazni szerettem volna. Legelőször írni akartam, de vicces mód számomra a blogspot (internetes alkalmazás) nem volt annyira könnyen kezelhető, mint a YouTube, a kamerák vagy a videószerkesztés.

Tavaly ősz óta érzem, hogy kezdenek felgyorsulni az események körülöttem.”

Médiarendezvények, boltmegnyitók, szponzorációs megkeresések, egyre több ajándékot kapok cégektől, valamint egyre inkább kezdek elveszni a sok dologban, amit csinálok – mondta a beauty blogger. A Csivettka nevű blog egyre elterjedtebb a fiatalok körében, de Ivett nem gondolja, hogy annyira a köztudatban lenne. Igaz, egyre többször ismerik meg az utcán, ami nagyon meglepi, és legtöbbször fülig vörösödik, ha megszólítják. Már az első videói között is vannak úgymond „legendák”, amiket gyakran felemlegetnek. Az első csókról szóló kisfilmjét sokan ismerik, de a flörtölésről szóló rövidfilmje is nagy látogatottságra tett szert.

Visszajelzések

– Vannak videók, amelyek minőségben még csak közel sem állnak a jóhoz, de tartalmilag mégis annyira tetszettek az embereknek, hogy a mai napig azok a legnézettebbek. Magyarország 100 legnézettebb YouTubere között szerepelek, ami nagy büszkeséggel tölt el, ez számomra igazi visszajelzés. Szeretnék most már csak ezzel foglalkozni, de ehhez az kell, hogy maximálisan csak ebből tartsam fent magam. Nem szeretnék egy hype-olt (felhajtás) reklámfelület lenni, inkább valami olyasmit szeretnék, amivel többet tudok adni a „csivettársaimnak”, legyen ez egy fizetős szolgáltatás, egy edukatív célzatú rendezvény. Még csak tapogatózom, de tudom, hogy a követőim segítenek, és irányt mutatnak nekem – fűzte hozzá Csernyu Ivett.

A smink kiemeli a szépséget

A fiatal lány szerint a szépség és a divat egyszerre relatív és szubjektív. Bármennyire is szereti néha a kihívó ruhákat, azért próbál mindig belecsempészni némi eleganciát és egy keveset önmagából. Ivett úgy gondolja, az a legfontosabb, hogy magunkhoz hűek maradjunk, akkor leszünk igazán gyönyörűek és divatosak.

A sminkelés is fontos | Fotó: Konkoly Tibor

– Nem szeretem a közönségességet és a megrögzött divatutánzást, egyik sem egyedi, ezért nem kelti fel az érdeklődésemet. Volt már olyan, hogy egy új trend nagyon tetszett, hordtam volna szívesen, és minden szempontból praktikusnak tartottam, de nem vettem meg, mert tömegcikk volt. Szerintem a jó smink kiemeli azt, ami már eleve szép és mutatós, mert minden nő smink nélkül is gyönyörű, csak mániánk, hogy ezzel bíbelődjünk. A mai sminktrendek már bármit és bárhogyan megengednek, és pontosan ezt szeretem bennük. A hangulatomhoz tökéletesen igazodik, nincsenek szabályok, a lényeg, hogy szépen dolgozzuk el, és ne legyen olyan hatása, mintha lekönnyeztük vagy -izzadtuk volna az egészet. Ha tippet kérnek tőlem mindig csak annyit mondok, hogy légy bátor, és próbálkozz mindennel, gyakorolj sokat, és ne sajnáld rá a pénzt, mert ez a lehető legjobb és leghasznosabb szenvedélyed lehet. Míg más felnőtt színezőkkel vezeti le a stresszt, én leülök, és magamat festem – mondta a YouTuber.

Negatívból lesz a pozitív

Ivett történeteit olvasva elmondható, hogy ami a szívén, az a száján, de állítása szerint ezt szeretik benne a követői. Az édesanyja mindig őszinteségre nevelte, nem is tudna másmilyen lenni.

Úgy érzem, hogy az olvasóim (csivettánsok) nem fognak engem hibáztatni egy-két botlásom miatt, amit őszintén leírok, elmondok. Inkább bátorítanak, és hálásak, amiért megosztom ezt velük, mert legalább tudják, hogy nincsenek egyedül.”

Azonban volt rá példa, hogy nem odaillő szavakkal illettek egy-egy kommentben, de ez egyáltalán nem érdekelt. Minden rosszindulatú hozzászólás feljebb emeli a videóimat a listán. Minél többen trollkodnak (olyan egyén, aki tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel áraszt egy online közösséget), annál több emberhez jut el a mondanivalóm, akik lehet, örülni fognak, hogy rám találtak – hangsúlyozta Csivettka.

– Nagy Emese –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA