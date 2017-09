Mára rangadó lett a DVSC-Puskás

Vélhetően még nem vívott a semleges nézők körében ekkora érdeklődésre számot tartó mérkőzést a DVSC és a Puskás Akadémia, mint amilyet szombaton 18 órától játszik a két fél a Nagyerdei Stadionban. Ugyanis a cívisvárosiak és a felcsútiak egyaránt négy meccset nyertek meg zsinórban az OTP Bank Ligában, ezzel a két együttes a legjobb formában lévő csapat jelenleg a bajnokságban. A tét nem csupán az, hogy melyik gárda tudja meghosszabbítani kiváló sorozatát, hanem a dobogó is, ugyanis aki nyer, az könnyen az első háromban találhatja magát adott esetben. A Debrecen jelenleg a 4. helyen áll 14 egységgel, a Puskás ugyanannyi ponttal az ötödik pozíciót foglalja el. A hazaiak vezetőedzőjével a szerdai, a Csongrád ellen 10–1-re megnyert kupamérkőzés felidézésével kezdtük a beszélgetést.

Merniük kell

– Nagyon jó volt a hozzáállásunk, a második félidőben kifejezetten élvezték a játékot a fiúk, és szép gólokat rúgtak. Végig koncentráltak, és egyáltalán nem becsülték le az ellenfelet. Több jó teljesítményt is láttam, örömömre szolgált, hogy két 17 éves játékosnak is lehetőséget tudtunk adni Bárány Donát és Kusnyír Erik személyében, akik először léphettek pályára tétmeccsen. Jó lenne, ha a csapat ezt a teljesítményt folytatná a továbbiakban is – mondta a tréner, aki szerint nincs túlzott elvárás a lokisták részéről a mind jobban belelendülő csapattal szemben.

Ön szerint mi lesz a DVSC vs. Puskás Akadémia mérkőzés végeredménye? Simán nyer a Loki

Fölényes felcsúti győzelem

Egy góllal lesz jobb a Debrecen

Minimális különbségű Puskás-siker

Döntetlen Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– Én nem érzem ezt a nyomást, jó érzés, hogy most itt a tart a társaság. Ám azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szombati nagyon kemény meccs lesz, egy roppant szervezett ellenféllel szemben. Megnéztem több találkozóját is a Puskás Akadémiának, talán a mezőnyben ők oldják meg a legjobban a védekezést, emiatt nehéz ellenük futballozni. Sok tapasztalt, jó játékossal rendelkeznek a felcsútiak, komoly igazolásokat hajtottak végre a nyáron. A csapat élén pedig Pintér Attila kiválóan dolgozik, és ez meg is látszik az eredményeiken.

Számunkra a fegyelmezettség, a harcosság és megfelelő koncentráció az alap. A PAFC ellen csak ilyen szellemben lehet pályára lépni, azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármelyik csapatrész is fegyelmezetlenül tegye a dolgát.”

Emellett mernünk kell futballozni, fel kell vállalnunk olykor a kockázatot is, és fontos, hogy jó döntéseket hozzunk a kulcspillanatokban – fogalmazott Herczeg András, aki természetesen bízik benne, hogy sikerül megszerezniük hazai pályán a három pontot.

A szakember nem számíthat sérülés miatt Mengolóra, míg Sós Bence még csak nemrég kezdte az edzéseket és Tabakovic játéka is kérdéses.

A szombaton 18 órakor kezdődő találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

HBN

DVSC: szombaton jön a Puskás Akadémia! Debrecen - A DVSC labdarúgócsapata szombaton 18 órától a Puskás Akadémiát fogadja a Nagyerdei Stadionban az OTP Bank Liga 10. fordulójában. A két együttes hasonlóan jól szerepel a bajnokságban, az utolsó négy fordulóban mindkét csapat elhozta a 12-12 pontot. Legutóbb a Loki a Balmazújvárost, a fe... Tovább a cikkhez

Sorsoltak a Magyar Kupában: megvan a DVSC következő ellenfele! Debrecen - Elkészült a Magyar Kupa 7. fordulójának párosítása. A mai nap kisorsolták a Magyar Kupa 7. fordulójának párosításait, a DVSC az NB III Keleti csoportjában szereplő Monori SE együttesét kapta - számol be a dvsc.hu. Ebben a körben szintén egy mérkőzésen dől majd el a továbbjutás, és m... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA