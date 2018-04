Már tanulnak a jövő gyógypedagógusai

Tavaly szeptemberben minden várakozást felmúlva, maximális hallgatói létszámmal indult a Debreceni Egyetem gyógypedagógiai képzése Hajdúböszörményben. A szakhoz kapcsolódó képzési és tudományos munka meghatározó szerepét hangsúlyozva a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar nevet módosított, immár Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK). Kiderült, hogy csaknem 20 ezer gyógypedagógusra lenne még szükség, akik a diploma megszerzése után azonnal biztos álláshoz juthatnak – ezért indították el a gyógypedagógiai szakot. A szeptemberi adatok szerint 1384 hallgató tanul a karon, de ez a szám várhatóan évente több mint 200-zal nő majd.

Küzdeni kell

A debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium fennállásának 110. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő szakmai konferencián a Gyógypedagógiai Intézet munkatársai közül dr. Pető Ildikó főiskolai docens a „Gyógypedagógus képzés jelene és jövője” címmel tartott előadást. A rendezvény köszöntéséhez a kar a gyógypedagógus hallgatók által, jelnyelv kíséretében előadott zeneszámmal is hozzájárult.

„Mindig várok rád, míg van elég erő a szívemben, soha nem adom fel, ne is kérd, ezt nem teszem, mindig harcolok érted, küzdeni fogok, míg bírja szívem nem adom fel, hiszen mindig küzdeni kell” – énekli Caramel a Szállok a dallal című népszerű nótában. Úgy tűnik, ez lett a himnusza mindazoknak, akik segítségre szoruló gyermeket oktatnak, nevelnek, s maguk az érintettek is küzdenek nap mint nap, akár egy lépésért, egy mozdulatért.

A hiány okai

A GYGYK Pszichológia és Gyógypedagógia Tanszékének docense kiemelte azokat a tényezőket, amik a gyógypedagógus-hiányhoz vezethettek. A képzési rendszer már nem teszi lehetővé, hogy valaki egy pedagógusdiplomát „megfejeljen” két év alatt egy gyógypedagógusival. De dr. Pető Ildikó kiemelte, hogy jó volna, ha legalább annyi előnye volna a diplomásoknak, hogy maximum 3 év alatt végezhessék el ezt a szakot. Senki nem számított arra, hogy az integráció, az együttnevelés ennyire pénz-­, személy- és szakember­igényes képzési forma lesz. Ráadásul az együttnevelésben résztvevő pedagógusok nincsenek felkészítve, nem tisztázottak a kompetenciák sem. Nő a segítségre szoruló gyerekek és tanulók száma – ennek szintén érdemes volna kutatni az okait, és nő a kétféle sni-kompetenciát igénylő gyerekek és tanulók száma is (például enyhe értelmi sérült és látássérült is), egy szakirány pedig megnehezíti az ellátásukat, az pedig nem várható el, hogy valaki többféle szakirányt is megtanuljon.

Dr. Pető Ildikó: szívvel-lélekkel | Fotó: Matey István

A súlyos-halmozottan sérült tanulók már a köznevelési rendszer részei, ami örömteli – hallhattuk –, de az ő tanításukhoz kellő képzés még nem alakult ki. Komoly tudás gyűlik a szakemberek fejében, s az értelmileg akadályozott szakirányban is vannak ehhez szükséges ismeretek, de ez még kevés. A pontos, megfelelő, szakszerű ellátásuk tovább húzódik –tette hozzá.

– Megnőtt az életkorokon és a szektorokon átívelő gyógy­pedagógusi kompetenciák iránti igény, vagyis a munkaerőpiacon is szükség van szakemberekre. Úgy tűnik, az eltérő fejlődésű emberek teljes életének végigkísérése elkezdődött, munkahelyek teremtődnek számukra. Felnőtt emberek ők felnőtt igényekkel, és felnőtt életmódot vezetnek – emelte ki a szakember, végezetül hozzátette, jó lenne rendet tenni a nem evidenciaalapú terápiák és módszerek között is, mert van, aki pénzt lát például a kutyája kiképzésében, ezzel szemben ő nem képzett ahhoz, hogy eltérő fejlődésű gyermekeken, felnőtteken segítsen. A szülők félrecsúszhatnak egy-egy olyan terápiával, ami nem hatékony, mégis időt, energiát és pénzt szánnak rá. Az új kar legfontosabb feladata a megfelelő tartalom mellett a szakemberek képzése, akik majd elkezdik művelni a szakmát, s a maiak kollégáivá válva támaszai lesznek az eltérő nevelésű gyermekeknek és tanulóknak.

– Barak Beáta –

Képzési szerkezet

Akik érettségi vizsgával rendelkeznek és diplomát szeretnének, azoknak az ide vezető első lépcsőfok egy alapképzés – vagy egy osztatlan mesterképzés – elvégzése. A 6-8 féléves alapképzésben megszerezhető bachelor (tudományterülettől függően BA – Bachelor of Arts vagy BSc – Bachelor of Sciences) oklevél felsőfokú végzettséget és az adott szaknak megfelelő szakképzettséget nyújt. A mesterképzésben (MA: Master of Arts, MSc: Master of Sciences) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább egy alapképzési diplomával – vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai/egyetemi diplomával – rendelkezik.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA