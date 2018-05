Már százhúsz éve oktatják a diákokat a Bocskaiban

Mérföldkőhöz érkezett a 120 éve megalapított Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hajdúszoboszlón, amelyről közös ünnepléssel emlékeztek meg szerdán az egykori és a jelenlegi diákok és tanárok.

Harsányi István igazgató köszöntőjében elmondta, ez a kerek évforduló alkalmat ad a megtett út felidézésére, az elért eredmények számbavételére, és a jövő céljainak, valamint feladatainak a kitűzésére. Kifejtette, az elmúlt több mint egy évszázad bővelkedett a munkában, gazdag volt a sikerekben, éppen ezért változatos és küzdelmes volt.

Fotó: Derencsényi István

Az iskolában mindig nagy szerepe volt a hagyományok megőrzésének, az elődök tiszteletének, és a tudást, az emberséget, a tenni akarás a tanulókért, valamint az egymás iránti szeretetet és tiszteletet tartják a legfontosabb értéknek.

Bárhol megállják a helyüket

Változatosként, nyitottként, sokszínűként és igényesként jellemezte Harsányi István az iskolát, amelyben százhúsz éve oktatják már a diákokat. Ezek a tulajdonságok pedig megmutatkoznak az egykori tanulók életpályájában is. Azok a diákok ugyanis nem csak a szűkebb környezetükben, hanem országosan és külföldön is megállják a helyüket, és szeretnék, ha ez a jövőben is ugyanígy maradna.

Szükségessé vált

– Sajnos, ma már nem lehetnek velünk azok az emberek, akik az iskolai első éveiről megoszthatnák saját tapasztalataikat. Ettől függetlenül elmondható, a gazdasági és a politikai változások mellett minden időszakban kiemelt jelentősége volt a szakmunkásképzésnek. Napjainkban ez még jobban felerősödött, számos területen nincs elegendő szakember – hangsúlyozta az intézményvezető.

Fotó: Derencsényi István

Ugyanez volt a helyzet 1898-ban is, amikor a város felismerte a mezőgazdasági képzés iránti igényt, így megalapította az első mezőgazdasági ismétlőiskolát, amely mára korszerű és naprakész intézménnyé nőtte ki magát. A sikerhez kellett az is, hogy az iskolában dogozó pedagógusok és alkalmazottak lelkiismeretesen végezzék a munkájukat. Az intézményben jelenleg mezőgazdasági gépészeket, épület- és szerkezetlakatosokat, asztalosokat, szakácsokat, eladókat, cukrászokat és pincéreket képeznek.

BR

