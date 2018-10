Már összebarátkoztak a tamarinok

Szerda délelőtt az állatkert Trópusi házában találkozhattunk elsőként az új jövevénnyel, aki a Szegedi Vadasparkból érkezett a cívisvárosba az Európai Fajmegmentő Tenyészprogram keretén belül.

– 2015 januárjában született ez az aranykezű tamarin, reményeink szerint hét év elteltével újra lehet majd a Debreceni Állatkertben szaporulat az aranykezű tamarinok esetében, ugyanis két hím mellé érkezett a nőstény – tudtuk meg Pittlik Fannitól, zoopedagógustól.

Átlagosan 20-28 centiméter testhosszal bír egy tamarin, farka hosszabb, mint a teste, akár 40 centiméter is lehet. Jellegzetessége – melyről nevét is kapta – az aranyszínű szőrzet a lábai végén.

A karmosmajmok családjába tartozó tamarinok amellett, hogy az élőhelyük fokozatos pusztulásával veszélyeztettek, az illegális állatkereskedelem áldozatai is, emiatt a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajok vörös listájára is felkerültek.

Az állatkert új lakója, ugyan még csak néhány napja érkezett, a beszokatás már megtörtént, s a jelek szerint jól érzi magát Debrecenben, sikerült összebarátkoznia két hím társával.

KD

