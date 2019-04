Már online is be lehet íratni a gyerekeket az oktatási intézményekbe

Új lehetőséggel találkoznak a szülők, akik az általános iskola első osztályába április 11-én és 12-én, 8–19 óráig írathatják be gyermeküket: a hagyományos, papíralapú helyett immár az e-ügyintézést is választhatják – mondta el Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján. Kifejtette: utóbbi esetben otthonról, kényelmesen feltölthetik a rendszerbe a szükséges adatokat; a személyes megjelenés az intézményben a beiratkozás napján így is szükséges, azonban már csak egy gyors adategyeztetésre kerül majd sor. – A felvitt adatokat csak egyszer kell beírni, innentől kezdve mindig rendelkezésére áll az iskolának, meggyorsítva számos különböző ügy intézését – hangsúlyozta a tankerületi elnök.

Elmondta, az óvodavezetőket felkészítették, az online térben kevésbé járatos szülőknek tudnak segíteni az elektronikus adatlapok kitöltésében, sőt, ha otthon nincs megfelelő eszköz, akár az óvodában elvégezhetik a műveletet. A honlap egységes minden iskolában, illetve országosan is, az ide feltöltött adatokat a gyermek később „magával viszi” az állami fenntartású oktatási intézményekbe.

A webes felület a már működő „Kréta” rendszerhez kapcsolódik, így akiknek van általános iskolás gyerekük, ismerik azt és azonnal be tudnak lépni, a többieknek regisztrálniuk kell.

Mérföldkőnek nevezte az újítást Debrecen oktatásában Komolay Szabolcs alpolgármester, példaértékűnek az állami fenntartású intézményhálózat és az önkormányzat közötti együttműködést, mely révén ez alkalommal közösen segítik a szülőket a rendszer használatában. A város számára fontos, hogy kiszolgálja a lakosok igényeit és javítsa életminőségüket, ez a rendszer is ehhez járul hozzá – mondta, megjegyezve, hogy például iskolai étkezési díj online befizetésére már biztosított a lehetőség.

A program egy uniós projekt része, melyet kísérleti jelleggel az Ady-gimnáziumban is használnak november óta. Türk László igazgató kedvező tapasztalatokról számolt be: 18 különböző ügyet kezel a webes felület, többek közt osztályváltás, igazgatói engedélyek, szülői kérelmek, igazolások kapcsán, segítve az osztályfőnököket is, gyakran kiváltva a személyes jelenlétet és a papíralapú dokumentumokat. A tervek szerint kiterjesztenék majd a programot a középiskolai beiratkozásokra is.

SzT

Az általános iskolák az online jelentkezéseket legkésőbb 2019. április 12-én 12 óráig fogadják.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA