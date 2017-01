Már nincs napirenden a Vágóhíd utcai húsüzem újraindítása

Mit tervez a városvezetés a Debreceni Hús Rt. régóta bezárt Vágóhíd utcai húsüzemével? Üzemeltetnék, vagy így marad – kérdezte a csütörtöki közgyűlés végén Görög Jenő LMP-s képviselő egy a múlt héten Debrecenben tartott húsipari konferencia kapcsán.

Dr. Papp László polgármester azt válaszolta, hogy a helyhatóság nem akarja a gyárat működtetni, nem szeretne ebbe befektetni. Szavai szerint ez nem olyan mint a vízmű, vagy a hőszolgáltatás, ez egy speciális feladat. Hozzátette: a húsipari kapacitás mostanra újra jelentőssé vált Debrecenben. – A Hajdúhús Kft. (a debreceni Papp István és családjának vállalkozása) intenzíven bővül. Évente 250-300 ezer sertést vágnak. A debreceni húsipar utolsó éveiben szintén 300 ezer sertés feldolgozásával foglalkozott – jelentette ki a város vezetője. Arról is beszélt, hogy a bezárt gyár területét már „körbenőtte a város”, nem biztos, hogy ott érdemes lenne újra ilyen tevékenységet folytatni.

Papp László arra is kitért, hogy ennek ellenére az elmúlt egy évben is többször tárgyalt erről. Aztán arra emlékeztette a közgyűlés tagjait, hogy néhány éve a tejipar is hasonló helyzetbe került mint a Hús Rt. A holland tulajdonossal közösen ott viszont sikerült új befektetőt találni, az Alföldi Tejet, a cég mostanában jelentős fejlesztést tervez.

HBN–OCs

