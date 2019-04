Már nem csak a fociszurkolóké a terep a DVSC Shopban

A hétfő délben megtartott sajtótájékoztatón arról beszélt Bernáth Csaba üzletvezető, hogy most már Debrecen városának, a DVSC-Schaeffler kézilabdacsapatának, a DEAC-nak, illetve a Tankcsapda és a Kowalsky meg a Vega – itt is vannak debreceni, illetve hajdú-bihari tagok – zenekaroknak a cuccai is kaphatók a boltban.

Széles Diána alpolgármester a sajtóesemény főszereplőinek kiosztott egy-egy szép kiállású Debrecen-pólót, és hangot adott örömének, hogy ezentúl több jellegzetes cívisvárosi „brand” is helyet kap a DVSC Shopban.

A Tankcsapdát Lukács László képviselte, aki elmondta, a banda mindig is hangsúlyozta a debreceniségét. – A tervek szerint a jövőben több zenekari megmozdulást is, mint például dedikálás, szeretnénk itt lebonyolítani – fogalmazott a frontember.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA