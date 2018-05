Már nagy gond a vízhiány a megyében

Egy hónapja még a száraz, csapadékmentes időt kívánta a mezőgazdaság, mostanra helyenként aszályt sem túlzás emlegetni. A Tiszántúl északi részének döntő hányadán április eleje óta nem hullott napi 5 millimétert elérő csapadék, május első hete pedig gyakorlatilag 0 milliméteres szummát jegyzett területi átlagban.

Harminc fok felett

A csapadékhajlam drasztikus csökkenése szinte mindenütt megszüntette a belvízgondokat, de alaposan kiszárította a talajok felső 20-30 centiméteres rétegét. Nagy területen csökkent a szabadföldi vízkapacitás 20 százalék köré ennek a rétegnek a vízkészlete, de 1 méteres mélységig vizsgálva is mintegy 70-75 milliméterre rúg már a vízdeficit. Különösen súlyos a helyzet a laza, könnyen kiszáradó nyírségi homokokon, arrafelé a mélyebben gyökerező kultúrák, gyümölcsösök is igénylik a vízpótlást, a friss vetések, zsenge palánták pedig a kelesztő öntözést. A csapadékmentes idő oka a tőlünk északra megerősödő magas nyomás peremén kialakult tartós keleties áramlás, mely térségünkben rendre felhőoszlató, leszálló áramlásokat generál.

A kiszáradó levegő, a tiszta idő a megszokottnál csaknem 50 százalékkal több napsütést tett lehetővé, emellett gyakran volt szeles az idő, kivált az időszak második felében. Ekkor valamivel hűvösebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe, de még így is 20°C közelében maradt a napi középhőmérséklet, s ez jó plusz 6, plusz 7 fokos anomáliát jelentett szűkebb térségünkre. A hőmérséklet csúcsértéke 1-2 napon a 30 fokot is meghaladta a hónap első napjaiban, valamint a hét minden egyes napján 25 fok fölé melegedett a levegő. Kései fagyoknak eddig esélye sem volt, hiszen az éjszakai lehűlés már csaknem mindenütt megállt 10-15°C között, de még ennél enyhébb hajnal is előfordult.

Nincs minek párologni

A hosszan tartó száraz periódus hatására – bár vaskos csapadéktöbblet halmozódott fel az év első három hónapjában – mostanra 5-15 milliméterrel elmaradtunk a statisztikailag várható összegtől. A klimatikus vízmérleg is fokozatosan fordul negatívba, köszönhetően a már napi 5-7 millimétert elérő potenciális párolgásnak. Ez a mennyiség azonban egyre kisebb területen tud ténylegesen is elpárologni, ahogyan a talajok vízkészlete fogy, s ez azt is jelenti, hogy öntözés nélkül a vegetáció robbanásszerűen beindult fejlődését már többfelé korlátozza a vízhiány.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring központ –

