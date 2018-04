Már működik a nyíracsádi faluszerviz

– A tavaly közfoglalkoztatottak bevonásával épült meg a polgármesteri hivatal mellett az az épületegyüttes, amelyben raktár és asztalosműhely is helyet kapott. – Az utóbbi években szépen gyarapodott az önkormányzat, így a település gép- és eszközállománya. Ezért elengedhetetlenné vált egy olyan raktárhelyiség felépítése, ahol biztonságosan tárolhatók a beszerzett az eszközök, gépek, szerszámok, melyekkel nap mint nap dolgoznak a helyi sajátosságokra épülő munkaprogram közfoglalkoztatottjai – fogalmazott dr. Nagy János polgármester.

A raktár mellé műhely is épült, ahol a településen – közterületeken, intézményekben – adódó kisebb-nagyobb javításokat is el tudják végezni, így mintegy faluszervizként működhet a műhely. Az épületben asztalosüzem is helyet kapott, ahol már elkészültek az első kisebb bútorok, melyek első körben a polgármesteri hivatal irodáiba és az óvodába kerültek.

Szakember irányítja a munkát

A közfoglalkoztatottakból álló munkacsoportban több helyi lakos dolgozik, vezetőjük Meszesán József, aki foglalkozását tekintve asztalosmester, így a munkálatok szakemberi irányítással zajlanak.

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

– A kisebb bútorok mellett tervezzük beépített szekrények készítését is, melyeket szintén a közintézményekben helyezünk majd el, valamint folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget a szükséges géppark bővítésére – tájékoztatta lapunkat a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy egyre nagyobb az igény a lakosság részéről is nemcsak a bútorok készítésére, de kisebb-nagyobb javítások elvégzésére is. Így igazi „faluszervizzé” válhat a most még kis kapacitással működő műhely. Mindez lehetőséget teremthet a településnek ahhoz, hogy a későbbiekben ne csak helyi igényeket elégítsenek ki, hanem „nagyobb piac” felé is nyissanak, amivel az önkormányzat bevételét is növelni tudják majd. A bútorok mellett az egész település számára is látványos, első munkadarab egy majdcsak ember nagyságú, fából készült „Nyíracsád” tábla, ami a május 18-29-i falunapon debütál majd a nyíracsádiak előtt.

– Kedves Zilahi Enikő –

