Már most eldőlhet a vb-cím sorsa a Forma-1-ben

Először most hétvégén az autógyártás fellegvárában, az USA-ban mérkőznek meg egymással a versenyzők. Ezután pihenés nélkül a viszonylag új mexikói futam következik, majd rá két hétre a szezon utolsó előtti versenyén, Brazíliában állnak rajthoz a pilóták. Az észak-amerikai egy rendkívül fontos piac az F1-es résztvevők számára, így ez a verseny kihagyhatatlan a versenynaptárból – írja az Amber PR.

Nagy kedvence

Az idei szezon is extra hosszú, s bár már október közepét írunk, ezzel együtt még négy futam van hátra. A Mercedes és Lewis Hamilton azonban annyira elhúzott a nyári szünet után a vb második részében, hogy már most eldőlhet az egyéni világbajnoki cím sorsa. Ha Hamilton nyer és Vettel nem ér célba másodikként, akkor a Mercedes brit pilótája ötszörös Forma–1-es világbajnok lesz.

2017-ben Hamilton győzött Austinban, ami nem csoda, hiszen az amerikai verseny és maga a pálya is a brit pilóta nagy kedvence. S ez nem minden, hiszen az elmúlt négy évben zsinórban nyert itt, így nem is kérdéses, hogy idén is ő lesz a verseny favoritja. Sebastian Vettelnek ezzel szemben egyszer sikerült a COTA pályán felállnia a dobogó tetejére, 2013-ban még a Red Bull színeiben. Tavaly másodikként ért célba Aus­tinban, így ha ezt megismételné, legalább annyit elérne, hogy Hamiltonnak el kellene tolnia az ünneplését Mexikóig. A Mercedesnek jelenleg 78 pontos az előnye a maranellóiakkal szemben. Amennyiben Hamilton nem jár sikerrel az USA-ban, akkor egy héttel később egy győzelem esetén csapatával együtt ünnepelheti majd az egyéni és csapat világbajnoki címet.

Tavaly tökéletes körülmények között zajlott az észak-amerikai futam, idén viszont esőzéseket jósolnak. Zivatarokat inkább péntekre és szombatra várnak, vasárnap délután már csak felhős idő fogadja az 56 körös texasi verseny mezőnyét.

Újak jönnek, régiek mennek

George Russell, a 2018-as Formula 2 bajnokságsorozatot vezető 20 éves brit pilóta cseréli a feltehetőleg a Racing Point Force Indiához távozó Lance Strollt a Williams istállónál 2019-ben. „A világ tetején érzem magam. Hétéves korom óta, amikor is elkezdtem versenyezni, arról álmodoztam, hogy egyszer bekerülök a Forma–1-be. Hosszú utat tettem meg. Hirtelen megvalósult és ez nagyszerű érzés” – szögezte le lelkesen Russell.

A kérdés az, hogy egy feltörekvő pilótának mennyire tesz majd jót, hogy bár egy patinás csapatnál mutatkozik be, de az a csapat jelenleg talán legrosszabb Forma–1-es időszakát éli meg. Russell erre úgy reagált, hiszi, hogy a Williams vissza tud térni a középmezőny élére, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull autói mögé. Elmondása szerint reálisan harcolni tudnak majd a dobogós helyekért. Ez egyelőre még sci-fi kategória a brit istálló számára, amely jelenleg a konstruktőri ponttábla végén kullog hét ponttal.

Miközben újoncok lehetőséget kapnak a Forma–1-ben, addig egy szintén nem veterán korú pilóta elhagyja azt. Stoffel Vandoorne, a McLaren pilótája hely nélkül maradt a jövő szezonra, így a belga pilóta a Formula-E-ben folytatja. Ez talán nem jelent akkora visszalépést számára, s hiszi, hogy még lehet visszaút az F1-be.

Az a rendkívüli út a mennyekbe

Texas fővárosa, Austin, Tavo Hellmundnak, egy helybéli ex-pilótának köszönheti a Forma–1-es versenye létrejöttét. Hellmund ugyanis szoros barátságot ápolt az F1 volt teljhatalmú urával, Bernie Ecclestone-nal. Miután Hellmund elintézte, hogy hazájában legyen futam, a továbbiakban nem vett részt a szervezésben. Érdekessége a 20 kanyaros austini pályának az a módfelett meredek emelkedője, amely igen találóan „az a rendkívüli út a mennyekbe” elnevezést kapta.

Az 56 körös USA Nagydíj október 21-én, vasárnap helyi idő szerint 13.10-kor (nálunk 20.10-kor, élő M4 Sport) veszi kezdetét Austinban (Texas), a Circuit of The Americas (COTA) pályán.

