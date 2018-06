Már marják az aszfaltot a Vágóhíd utcán, torlódások is vannak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több mint 1 kilométeres szakaszon végzi a nagy felületű burkolatjavítást a volt dohánygyár és baromfifeldolgozó között – várhatóan június 27-ig. A közműszerelvények szintbe emelését a marási munkákkal egy időben, a jövő hét szerdáig fejezhetik be a szakemberek. A tervek szerint június 21-én, csütörtökön kezdődhet, és június 27-én, szerdán fejeződhetnek be a kivitelezési munkálatok, melynek során az érintett szakaszon található 3 pár buszöböl is megújul.

Fotó: Vass Attila

A helyszínen szombaton azt is tapasztaltuk, hogy a használtcikkpiacnál zajló útmarás során az autóbuszok a megszokott váróbódénál hátrébb álltak meg, de akkor ez nem okozott különösebb problémát. Az utasokat megvárták, s a forgalmat is külön személyek irányítják.

VA

