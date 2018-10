Már készül az adventi díszkivilágítás Debrecenben

A Piac utca teljes hosszában a Kossuth tértől a Petőfi térig, a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, a Kálvin téren, a nyugati kiskörúton, a Szent Anna utcán, a Darabos utcán, a Burgundia utcán, a Sumen utcán, a Simonffy utcán, a Hal közben, valamint Kismacson, Nagymacson, Bánkon, Dombostanyán és Józsán is lesz díszkivilágítás: ez utóbbi városrészekbe harang alakú díszek kerülnek.

Fotó: Derencsényi István

A Kossuth téren az Aranybika szállótól a Nagytemplomig tartó szakaszon – összesen 90 fán – is LED-égőket helyeznek el. Így az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően ma már teljes mértékben energiatakarékos, a hagyományos izzóknál lényegesen nagyobb élettartamú és fényerejű fényforrások alkotják a debreceni karácsonyi díszkivilágítást.A Piac utcán újra látható lesz a hagyományosan igen népszerű fényfa és a fényszökőkút is. 2015-ben új elemeket – 8 darab harsonát fújó stilizált angyalfigurát – is telepítettek a Nagytemplomtól a Csonka templom vonaláig, a sétálóutca villamossín feletti részére. 2016-ban ez a sor 6 ugyanilyen figurával gyarapodott: a Tisza István utca fölött 7 karácsonyi fénygömböt helyeztek el. A Burgundia és a Sumen utcán csillagok láthatók majd fénycsóvákkal. A 2017-es karácsonyi díszkivilágítás újdonsága egy világító óriásgömb volt a Rózsa utcánál, mely idén is fel lesz állítva.

Fotó: Derencsényi István

Az első ünnepélyes adventi gyertyagyújtásra ökumenikus keretek között 2018. december 2-án – advent első vasárnapján – kerül sor Debrecen karácsonyfájánál a Nagytemplom előtt, s ekkor kapcsolják fel a díszkivilágítást is. A fények várhatóan 2019. január 6-ig, vízkereszt napjáig világítanak majd.

A debreceni karácsonyi díszkivilágítás költségeit az önkormányzat viseli, míg a városban működő vállalkozások közül több hagyományosan gépekkel, eszközökkel, s munkatársakkal segíti a díszkivilágítás elemeinek felszerelését. Idén meglepetésként újabb díszeket is elhelyeznek Debrecenben.

