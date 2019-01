Már gyermekkorában zenélt

Pintér Timi pici gyerekkora óta kötődik a faluhoz, Pocsajhoz. Rimóczi Gáborné Éva néni tanítványa volt, kivételes tehetség: négyévesen már hangszeren játszott, általános- és középiskolában is zenetagozaton tanult, zeneművészeti főiskolára járt, majd a színházba került az iskola elvégzése után. Elmondta, hogy a keresztapja él Pocsajban, el-ellátogat hozzá, de több családi barátság köti még a faluhoz, és a környékhez is. Jelenleg Debrecenben él. Pocsajban legutoljára a nyári betyárfesztiválon lépett fel, és nagy örömére szolgált, hogy falusi környezetben énekelhetett. A faluhoz, a vidékhez egyébként is erős a kötődése. Szereti a hagyományokat, melyeket a zenéjében is „hasznosít”, igyekszik a saját szerzeményű dalaiban ezeket feleleveníteni.

Több műfajban is

Örömmel mesélte azt is, hogy első álma megvalósult: decemberben megjelent nagylemeze. Újabb célja, hogy szeretne egy nagyobb volumenű koncerten, fesztiválon is részt venni.

Több műfajt is képvisel: a színház által operát, operettet, musicalt is. A repertoárja bővült a könnyűzenével, először retrósabbakkal, majd Fásy Ádám felfedezettje lett. A saját dalaihoz hozzájött még a mulatós, a popos-mulatós, vannak lírai dalai és vadászdalai is.

– Nagyné Kelemen Mónika –

