Már gyermekként is érdekelte az állattartás

Manapság szokatlan, főleg a fiatalok körében, hogy bármilyen állattartást is folytassanak. Volt egy időszak, amikor sokan kipróbálták az otthoni nyúltenyésztést, hiszen egyszerre volt divat és jövedelmező. Azonban mégis meglepődünk, ha napjainkban egy tizenéves fiatalembertől azt halljuk, hogy ő bizony évek óta állattartással foglalkozik, melynek egy részét a nyúltartás teszi ki. – Nyulakkal körülbelül két éve foglalkozom, jelenleg a magyar óriás nyúlfajtából bővelkedem leginkább, de megtalálhatók keverék egyedek is, összesen huszonheten nevelkednek nálam – ismertette Vámos Balázs, a tizenkilenc éves gazda.

Néhány évtizede még az állatokat csak az udvaron, ólakban és kennelekben tudtuk elképzelni. Ha háziállatokról volt szó, akkor a kutya és a macska jutott először az eszünkbe. Régen kevés olyan porta volt, ahol ne kapirgáltak volna tyúkok a kertben, ne kergették volna egymást a kacsák, vagy éppen ne túrták volna a földet a malacok. Ma már ez ritka, főleg a fiataloknál, hogy bármilyen állattartást is folytassanak. Volt egy időszak, amikor sokan az otthoni nyúltartás mellett voksoltak, egyszerre volt divat és jövedelmező, mégis meglepődünk, ha manapság egy tizenéves fiatalembertől azt halljuk, hogy ő bizony évek óta állattartással foglalkozik, aminek egy részét a nyúltartás teszi ki.

Mindennapos rutin

Többen csak azért tartanak néhány nyulat otthon, mert a gyerekeknek szeretnének kedvezni, hiszen alapvetően egy kedves állat, melyet a gyerkőcök szívesen simogatnak, babusgatnak. Azonban akadnak gazdák, akik tenyészteni és értékesíteni kívánják a jószágokat. Azt hihetjük, hogy egyszerű feladatról van szó, a gazdák már megszokták a mindennapos rutint, viszont számukra is bármikor akadhatnak nehézségek.

Vámos Balázs mindössze tizenkilenc éves, de már nem tudná elképzelni az életét az állatai nélkül. A jószágtartás már gyermekkora óta jelen van az életében, a szülei, nagyszülei is mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoznak. A portájukon számtalan állat megfordult, a baromfitól kezdve egészen a malacig, tehenekig, így egyáltalán nem idegenkedett a nagyot ugrók társaságától sem.

Fertőző betegség

– Nyulakkal körülbelül két éve foglalkozom, jelenleg a magyar óriás nyúlfajtából bővelkedem leginkább, de megtalálhatók keverék nyulak is, összesen huszonheten nevelkednek nálam. Ahogyan az megszokott, zárt térben kialakított ketrecekben tartom őket, természetesen külön-külön, egyenként vannak elhelyezve, a kisebbek vannak csak ólakban. A nagyobb nyulak kukoricát, szénát, lucernát esznek, azonban a vemhes anyák nagyobb figyelmet igényelnek, hiszen ők nem kaphatják ugyanezt az élelmet.

A kisebbek öt hónapos korig vitaminos tápot kapnak, mivel nagyon sok betegség veszélyezteti őket, éppen ezért fokozottan ügyelni kell az egészségükre, folyamatosan erősíteni az immunrendszerüket. A fertőző betegségektől minden nyúltenyésztő ódzkodik, a tartás egyik fő buktatója lehet, hiszen nagyon hamar elkaphatják egymástól a nyulak, akár az egész állomány is megfertőződhet. A myxomatózis olyan betegség, melyet a myxoma vírus okoz; akár halált is okozhat az egyedeknek. A vírust bolhák, szúnyogok, legyek egyaránt terjeszthetik – hívta fel a figyelmet a fiatal tenyésztő.

Bánásmód

Balázs hétköznapjai egyáltalán nem szokványosak, naponta több órát foglalkozik az állataival, hogy azok egészségesek, jól tartottak legyenek. Állítása szerint a tartástól is függ, hogy a nyulaknak éppen milyen a természetük, valamint mennyire kártékonyak. – Minden egyes nap háromszor fél órát töltök minimum a jószágokkal; etetés, itatás, majd kitisztítom a helyüket. Nagyon sokat számít, miként is bánunk az állatokkal, az én nyulaim szelídek, nem rongálják a ketrecüket, az emberekkel is barátságosak.

Eleinte nem volt egyszerű a tenyésztés, hiszen hamar a gazdájukhoz tudnak nőni az állatok, de ezt tudni kell kezelni, idővel megtanulja az ember, hogy az általa gondozott jószágok egyszer másnál találnak otthonra. Nálam a húsvéti időszakban nem jellemző, hogy megnőne a forgalom, mivel igen nagyra gyarapodnak ezek a nyulak, akár 6-7 kilósak is lehetnek, ezért házi kedvencnek nem igazán viszik, inkább továbbtenyésztésre – mondta végül.

– Nagy Emese –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA