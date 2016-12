Már gyerekkorában csapatot szervezett

Szentgyörgyi Rozi annyira ragaszkodik a függetlenséghez, hogy nem regisztráltatta a társulatát. Nem lettek „hivatalos” független színház. Annak idején megbeszélték a tagokkal, így maradtak valóban függetlenek. Húsz éve alapította a Kuckó Művésztanyát, ami nemcsak egy társulat, hanem életforma is. A Kuckó sem csupán fantázianév, hanem a próbahelyet és az otthonukat is jelöli, történetesen Rozi öreg, kicsike belvárosi házát. Beszélgetésünk apropója a jubiláló Kuckó Művésztanya volt, de nem kevésbé érdekes a „tanyagazda”.

Már diákként megismerte az ország televíziós fellépéseiről. Azt lehetett gondolni, hogy – mai szóval élve – sztár-előadó lesz, de aztán csendesebb idők következtek. Mi történt, mivel teltek a fiatal évei?

Szentgyörgyi Rozi: Általános iskolás voltam, amikor zajlott a Csillagok, csillagok című tévés vetélkedő, amiben népdalokat énekeltem és a döntőbe jutottam. 1973-ban, Petőfi születésének 150. évfordulóján jött a Szóljatok szép szavak! Ószabó István költő Petőfi-siratóját adtuk elő Szabó Lászlóval a Ketten nevű felállásban, még Balmazújváros színeiben. Óriási visszhangja volt, még egy lengyelországi színjátszó fesztiválra is meghívtak bennünket. Az 1976-os Ki Mit Tud? idején már mokány ellenzékiként tartottak számon. Provokatívan, olyan verseket adtam be, amikről lehetett tudni, hogy a hatalom feketelistáján vannak, bár ezt nem írták le. A többi versenyzőt a jó nevű Hotel Ifjúságban, engem „elkülönítve” a Hotel Volgában szállásoltak el. Itt keresett meg Dinnyés Jóska, és a hallban rögtönöztünk egy „emlékezetes” kis műsort. Aztán másnap – élő adásban – jól megaláztak, a zsűri beletaposott a földbe. Utána jött a két éves hullacsönd, sorra mondták vissza a korábban lekötött előadásaimat. Egyedül a Svetits-gimnázium merte felvállalni az erdélyi költők verseiből készült műsoromat. Fantasztikus este volt! A végén kiraktam egy adománygyűjtő kosarat, ami tele lett pénzzel. Küldtem Erdélybe. A műsor kazettáját titokban árulták a „feketepiacon”. Izgalmas, gyötrelmes, szép évek voltak.

Fel sem vetődött, hogy más pályát válasszon? Honnan ered a versek, dalok, a pódium iránti vonzalma?

Szentgyörgyi Rozi: A sport és a vándorszínészet gyerekkorom óta jelen volt az életemben. De nem csak ebből állt a fiatalságom. Érettségi után voltam művelődési ház vezető, könyvtáros, kézilabda edző, dolgoztam pár hónapig munkásként a dohánygyárban. Nagyon mély nyomot hagyott bennem. Az asszonyok, akik a gép mellett és cigiszünetekben kedélyesen fecsegtek, pár nap múlva egy kanál vízben megfojtották volna egymást amiatt, hogy ki mennyi órabéremelést kapott. Fillérekről volt szó, de fröcsögött az irigység, a gyűlölet. Tudtam, hogy nem bírnék ilyen közegben élni. Dolgoztam később az Alföldi Nyomdában, majd a Debreceni Nap című újságnál, ahová áthívtak. Én hittel, lendülettel indultam, komolyan vettem, javítottam a helyesírási hibákat. Aztán egyre gyakrabban rám szóltak, hogy nem kell mindent észre venni, jól van az úgy, nem könyv ez, csak újság. Nem értettem. Egy darabig mondtam a magamét, míg végre, talán utolsóként leesett nekem is, hogy másról szól a „dal”, mint hittem. És amikor eldőlt, engem rúgtak ki először. Nagy tanulság volt ez is.

Ugorjunk még vissza: mikor derült ki, hogy színészvér folyik az ereiben?

Szentgyörgyi Rozi: Nagyon hamar. A falusi utcakölykökből már színházat szerveztem és cirkuszt csináltam. Apu a kert végében ácsolt nekünk színpadot, és amikor elkészült a produkció, 1 forintos belépőket szedtünk. Jöttek a szomszédok szórakozni. Apu, mint szinte minden falusi zenész, tudott hegedülni, trombitálni, harmonikázni. Meg ráadásul jó focista volt. Olyan akartam lenni, mint ő. A tehetségünket a nagyanyánktól örököltük, aki csodálatosan mesélt és énekelt, többek között siratókat. Gyakran jöttek hozzá néprajzosok. Nyári estéken az utcai lócán csodákról, garabonciásokról mesélt a csillagos ég alatt. A fél utca szájtátva hallgatta. Én már ott is felléptem. Nem ő mondta, hogy produkáljam magam, hanem én akartam énekelni a közönségének. Mesélt ősszel is az udvaron, amikor a kukoricáról szedtük a csuhét, és télen, amikor a nagyszobában morzsoltuk a kukoricát. Mindig mesélt vagy énekelt. És én már gyerekkoromban tudtam úgy énekelni és improvizálni siratót, mint ő. Nem túlzok, úgy fájt, sírt a lelkem közben, mintha mélyen gyászolnék. Amikor nagyobb lettem, elkezdtem hegedülni, de idegesített, hogy csak cincogok, a pályán meg edzenek a kézisek. Abba is hagytam, beálltam közéjük. Jól ment, évtizedekig játszottam. De még ott, az általános iskolában volt egy jó tanárom, aki az irodalom rabjává tett. Az órát nem mindig a tanteremben tartotta, hanem bekiáltott nekünk: gyertek ki! Az udvaron felült a létra ötödik fokára, mi meg a földre, és felolvasott. Úgy néztünk rá, mint egy Istenre, amikor előadta a Toldit. Teljesen beleélte magát, és minket is magával ragadott. Nem akart ott felállni senki, pedig felőle el is szaladhattunk volna. Nem fegyelmezett, hanem elvitt minket egy gyönyörű mesevilágba. Ekkor meg elhatároztam, hogy olyan leszek, mint ő. Sokáig párhuzamosan ment a kézilabda és a színjátszás, gitározás, versmondás. A középiskolában is azért kaptam meg a kettest oroszból, vagy engedtek át statisztikából, mert az ünnepségeken meg a vetélkedőkön jól szerepeltem, dicsőséget szereztem az iskolának. Sokáig minden versenyt megnyertem, így egy idő után már nem is indultam. Viszont nagyon sokat jártam a vidéket kortárs, elsősorban debreceni írókkal, költőkkel. Egyszer csak levél jött, hogy menjek Budapestre az Országos Filharmóniához, hivatásos előadóművészi vizsgát tenni. Mentem, sikerült! Megkaptam a hivatásos előadóművészi engedélyt. Euforikus érzés volt.

Mégsem választotta az önálló előadóművészi pályát, hanem létrehozta a Kuckót. Mi indította erre?

Szentgyörgyi Rozi: Amikor az újságnál dolgoztam, mindig éreztem, hogy valami nem jó. Mint amikor a biciklin puha a hátsó gumi. Nem volt komfortérzetem. Hiányzott, hogy a gyerekeimmel játsszak. Olyan udvarban laktunk, ahol sok gyerek volt, és én közéjük vágytam. S egyszer csak jött a megvilágosodás, lehullott rólam minden teher, megéreztem, hogy mit fogok csinálni. Egyik percről a másikra kipakoltam az összes bútort az utcára, vigyék el, mert ebből a szobából most már gyerekszínház lesz. Ez 1996 tavaszán volt. Egy hét alatt kimeszeltem, befüggönyöztem, padlószőnyeget raktam, arra meg párnákat. Már az első hívó szóra ott volt tíz kölyök, utána még tíz, jöttek Panni lányom osztálytársai. Én pedig nagy boldogsággal és energiával nekikezdtem a gyerekszínház építésének. Énekléssel indultunk, rájöttem, mennyi népdalt, gyermekdalt tudok. Később jöttek a szülők, megnézni, hol van mindig ez a gyerek, miért nem akar hazajönni, miért akar folyton próbára menni! Ültek a konyhában, beszélgettek, és lassan kiderült, hogy valamikor ők is játszottak a gimnáziumi színjátszó körben, vagy valamelyik gyár műkedvelő társulatában. Régen szinte minden nagyobb munkahelyen volt ilyen. Így alakult meg a felnőtt színjátszó csapat 6 fővel, aztán elkezdett az is duzzadni. Most 12 aktív tagja van a társulatnak, plusz 4-6 fő, akik alkalmanként vesznek részt a munkában.

Jó időtöltés lehetett, de hol tudtak bemutatkozni?

Szentgyörgyi Rozi: Akkor zajlottak a Kálvin téri utcazenei programok, ott léptünk fel először. Emlékszem, annyira izgultam, hogy majdnem infarktust kaptam. De nagy felszabadultságot okozott, amikor láttam, hogy a közönség mennyire szeret bennünket. Nem a profi énektudással, hanem a kisugárzásunkkal tudtuk megnyerni őket. Akkor még nem jöttek a közterület-felügyelők, hogy elzavarjanak. Szerveztünk előadásokat a Kölcsey bábszínháztermébe. Az nagy korszakunk volt: A helység kalapácsa, Tűvé-tevők, Örkény Egypercesek, Falurossza stb. Aztán vége lett a Kölcseynek. Nem volt, most sincs játszóhelyünk Debrecenben. Vándorszínházzá, utcaszínházzá alakultunk. Ma már eleve úgy tervezünk, hogy bárhol kiállhassunk a produkcióinkkal. A Kuckó Művésztanya Utcaszínház mára egy országos hírű, sokat fellépő csapat, jó hírű vándortársulattá lett, ami sorsszerű. Debrecenben beszűkültek a lehetőségek, a játszóhelyek, hiszen minden hét végén a kulturális programok tömkelegéből lehet válogatni. A másik végletet adják a kicsi falvak, ahol egy évben egyetlen falunap van, vagy még annyi se. Járjuk az ország apró településeit, és a komédiáinkkal, dalainkkal, játékainkkal vidámságot, színt viszünk a közösségek életébe. Küldetésszínház. Sokszor, amikor elkezdünk játszani, csak az asszonyok és a gyerekek ülnek közel, a férfiak hátul támasztják a biciklit, cigiznek, dumálnak. A fiatalok is messzebb állnak meg, nyomkodják a mobiljukat, röhögcsélnek. Akkor vagyunk boldogok, amikor hátul is abbamarad a beszélgetés, és egyszer csak betömörül a közönség, lelkesen tapsolnak a férfiak és a fiatalok is. Persze, mi közben rájátszunk az adódó helyzetekre, mert az alkalmi pódiumon mindig történik valami váratlan. Beszalad egy kiskutya, betámolyog egy részeg ember, vagy éppen viszi a róka a tyúkot. Legtöbbször én vagyok a narrátor, és mindezeket az élet adta jeleneteket beleszövöm a történetbe. A társulat tagjai veszik a lapot, és szövik tovább a fonalat. Mindenki remekül rögtönöz. A hétköznapi életemben ez nem működik valami fényesen. Ha be kell menni egy hivatalba, frászt kapok az izgalomtól. Néha azon is gondolkozom, vajon tudnék-e folyamatosan játszani egy zárt színházteremben, ahol nem jön közbe semmi váratlan. Nyaranta a Felvidéken és a Cserehát falvaiban turnézunk immár húsz éve, sok jó ember önkéntes összefogásával, szeretetből. Szanticskán van a székhelyünk, a második otthonunk. A szállásért nem kell fizetnünk, befogadnak bennünket, onnan megyünk a környék falvaiba naponta egy-két előadásra. Mindig ott is maradunk egy darabig, ismerkedünk, beszélgetünk. Hol pálinkával, hol friss szilvával, hol szendviccsel, hol a falu kemencéjében sült tésztával kínálnak meg. Az idén a lecsó volt a sláger. Ennyi a fizetségünk és a sok taps, mosoly, hála, örömkönnyek. Sokszor mi is sírunk. Nagyon jó emberek vesznek körül.

Nagy felelősség anyagi és szervezeti háttér nélkül dolgozni ennyi emberrel, akik elkötelezettek, fellépéseket és sikereket akarnak. Miközben megélni ebből aligha lehet, felnevelt három gyermeket is.

Szentgyörgyi Rozi: Nem könnyű, de semmi mást nem tudnék, nem szeretnék csinálni. Rengeteg örömöt okoz, hogy a gyerekekkel én ugyanolyan gyerek tudok lenni, s ettől ők felszabadultak, nincsenek gátlásaik. Az egyik dadogós fiún például egyszer csak feltűnt, hogy már nem dadog. Kérdeztük, de ő sem emlékezett rá, hogy mikor hagyta el. Öröm az is, hogy itt nincsenek generációs különbségek, a gyerek ugyanolyan figyelmet és esélyt kap, mint a felnőtt. Már nem tudok úgy mesét, színdarabot vagy novellát olvasni, hogy ne lássam a kuckósokkal megjelenítve. Figyelek arra is, hogy a játszók különböző karakterekben mutathassák meg magukat. Mindenről együtt döntünk, de rajtam múlik, miből választunk. Nagyon tehetséges, érzékeny csapat a mienk.

Ha nem pályázhatnak, hogy lehet győzni anyagilag? A tiszteletdíjak aligha fedezik az összes költséget!

Szentgyörgyi Rozi: Hozzászoktam a szűkölködéshez. A szegény ember kreatív. Mindent magunk készítünk. Olykor kaptunk-kapunk jelmezeket a Vojtina Bábszínháztól. Egyszer nekem és a három gyerekemnek 5 ezer forintunk volt hét végére kajára, közben láttam, hogy valamelyik áruházban éppen ennyire van leértékelve egy bongó (kettős dob), amire régen vágytunk. Kérdeztem a gyerekeket, mi legyen! Közfelkiáltással úgy döntöttek, hogy vegyük meg a dobot, és együk azt, amit itthon találunk, pirítós kenyeret, krumplit, tésztát. Szerencsére a nővérem anyagilag támogat, rá mindig számíthatok. Nagyon szerényen élünk, de nincsenek anyagi természetű konfliktusaink. A gyerekeimmel legfeljebb szakmai vitáink adódnak.

A nagyobbik fia, Szabó Sebestyén László az idén végzett a Színművészeti Egyetemen, és augusztus óta a Nemzeti Színház tagja. Önök ismerik egymást Vidnyánszky Attila igazgatóval? A fiatalabbak is művészi pályára készülnek?

Szentgyörgyi Rozi: Nem, sohasem találkoztunk. Panni lányom filozófia-néprajz szakon végzett Debrecenben. A párjával szintén a Kuckó színésze, s most az első unokámat, Csinszkát nevelik. Bence, a kisebbik fiam, az Ady Gimnázium dráma tagozatán tanul. Őt a színjátszás mellett a zene érdekli legjobban. Szerencsém van, hogy a sors ilyen gyerekekkel és játszótársakkal áldott meg!

– Szabó Katalin –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA