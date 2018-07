Már eldobhatja a mankót a Loki játékosa

Mint arról beszámoltunk, a hónap elején edzés közben megsérült Bényei Balázs, akinek elszakadt a bokaszalagja. A labdarúgót másnap meg is műtötték, és most úgy néz ki, nagyjából három hónapos kihagyás vár rá.

Rögtön tudta, baj van

– Tréning közben történt a baj, aminek semmilyen különösebb előzménye nem volt – nyilatkozta a Naplónak Bényei. – Meg akartam szerezni a labdát egyik társamtól, aki igyekezett fedezni a játékszert, arra már pontosan nem emlékszem, ki lépett kinek a lábára, de amint földre estem, tudtam, nagy a gond. Kifordult a bokám és reccsent egyet, azonnal éles fájdalmat éreztem, és meg is duzzadt a lábam. Sejthető volt, hogy ez nem egy ártalmatlan bokaficam lesz. Másnap Dézsi Zoltán doktor megműtött, tegnap pedig már levették a gipszet és kivették a varratokat – fogalmazott a védő, aki hétfőn délután már ki is látogatott a pallagi edzőközpontba a többiekhez. – Máris jobb kedvem lett, hogy ott lehettem a csapattal és legalább nézhettem az edzést. Csapattársam, Ferenczi Jani példája lebeg előttem, aki egy hasonló sérülést követően három hónappal már bajnoki mérkőzést játszhatott, remélem, októberben én is ott lehetek már a pályán! – mondta el óhaját Bényei.

A felesége segíti

A 28 esztendős futballista most még mankóval jár, de egyre jobban terhelheti a sérült lábát, ezért tervei szerint a hét második felében már segédeszköz nélkül tud közlekedni. – Nagyon sokat segített a feleségem abban, hogy sikerült túltennem magam a sérülésen, és közelsége sokkal elviselhetőbbé teszi a gyógyulás mindennapjait. Két hétig még nem tornáztathatom a bokámat, de a felsőtestemet, illetve a combjaimat erősíteni fogom Pallagon. Most, hogy közeleg a szombati bajnoki rajt, kicsit rosszabb érzés kerít hatalmába, de nem szeretnék semmit sem siettetni, kivárom türelemmel, hogy újra játékra kész állapotba kerüljek – tájékoztatott Bényei Balázs.

TN

