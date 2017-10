Már délelőtt látszott, hogy érvénytelen lesz a berettyóújfalui szavazás

Vasárnap dél­előtt negyed 12 tájban Muraközi István polgármestert éppen a 11 órára vonatkozó részvételi számok tanulmányozás közben találtam a berettyóújfalui városházán. Miután a város honlapjáról nyomon követhetően látszott, hogy addig igen kevesen mentek el voksolni a börtönkórház megépítésével összefüggő referendumra, a korábbi választásokon mutatott aktivitásból igyekezett következtetni a várható eredményre. Az összehasonlításból kiderült, minden eddiginél alacsonyabb volt a részvételi arány.

Öt óra alatt 10 százalék sem

A választásra jogosult 12 ezer 342 lakosból reggel 6 órától 11 óráig 1043-an járultak a 17 választókerületben elhelyezett urnákhoz. Márpedig az egyébként érvénytelenül záródó, de a 44 százalékos részvételi aránnyal jónak mondható kvótanépszavazáson 11 óráig már 2195-en adták le a voksukat Berettyóújfaluban. A mindössze 35 százalékos részvétel mellett megtartott 2014-es önkormányzati választáson is 1869 választópolgár nyilvánított véleményt voksával 11 óráig.

Ezek alapján már akkor érvénytelen népszavazásra lehetett számítani, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy nincsenek különlegesen kiugró időszakok a voksolásban, azaz délután sem volt várható robbanásszerű változás. Ez be is igazolódott, hiszen négy órával az urnazárás előtt még mindig csak 2094-en mentek el szavazni, ami a 20 százalékot sem éri el, fél hatig ez az arány csaknem 23 százalékra változott, de ez is messze elmaradt a szükségestől.

Nemet „mondani” is mentek

Az érvényessé nyilvánításhoz 6171 plusz egy szavazatra lett volna szükség. Ám még ez sem jelentette volna azt, hogy a börtönkórház megépítéséhez szükséges terület átadásáról szóló önkormányzati határozatot vissza kell vonni, mert az urnák elé járuló általam megkérdezettek (már, aki hajlandó volt megmondani, mire szavazott) közel azonos számban voksoltak nemmel, illetve igennel. A referendum érdekessége, hogy aki nem ment el szavazni, az is a börtönkórház mellett voksolt, hiszen az esetleges érvénytelenségéhez járult hozzá. Ugyanakkor – mint azt a nekem adott válaszok is mutatják – többen érezték úgy, hogy voksukkal is megerősítsék a beruházás megvalósítását.

