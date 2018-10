Már Debrecenben is elérhető a Tesco Online Bevásárlás

Idén ősszel több mint 150 ezer új vásárló élvezheti a kényelmes online bevásárlás előnyeit, akár saját otthonából! A szolgáltatás 5 éve érhető el Magyarországon, most pedig már Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben is vásárolhatunk online. Az új vásárlóknak ráadásul a megannyi előny mellett 1500 forint kedvezmény is jár az első rendelésükre. De hogyan is működik mindez?

Akár egy egyszerű bevásárlás – csak sokkal kényelmesebb Képzelje el, ahogy végigsétál a bevásárlóközpont sorai között és mindent egyenként a kosarába tesz, amire éppen szüksége van. Most pedig gondoljon arra, hogy az egész áruházat megtalálja egyetlen weboldalon és kényelmesen válogathat, otthonról. Semmi rohanás, semmi sorban állás. Pontosan így működik a Tesco Online Bevásárlás! Szeretné tudni, melyik a három legnépszerűbb termék a tavalyi év megrendelései alapján? Nem más, mint a zsemle, a tartós tej és – sokak meglepetésére – az uborka. Duplán megéri A bevasarlas.tesco.hu weboldalon az áruházakban már megszokott árakkal találkozhat és több mint 20 000 termék közül válogathat. A még kedvezőbb bevásárlás érdekében a Tesco online áruháza külön kategóriában jeleníti meg az akciós termékeket, a ClubCard tulajdonosok pedig kétszeres pontokat gyűjthetnek internetes vásárlásaik alkalmával. Ráadásul a folyamatos kedvezményeken túl, a legelső megrendelés során 1500 Ft extra kedvezmény is az Öné lehet! Mi történik, miután leadtuk a rendelést? Az online vásárlás során lehetőségünk nyílik megjelölni egy kétórás időintervallumot a kiszállításra, utána pedig kényelmesen nyújtózhatunk egyet és lazíthatunk. Megrendelésünket kézben tartják a Tesco gyakorlott munkatársai (azaz a bevásárlási asszisztensek), akik mindent elintéznek helyettünk és előkészítik a termékeket a házhozszállításhoz. Akár fagyasztott ételeket, akár húst rendelt, mindent a megfelelő hőmérsékleten tárolnak útközben, hogy Ön mindent kiváló állapotban kaphasson kézhez. Amennyiben mégsem elégedett valamelyik termékkel, könnyedén visszaküldheti a futárral, így nem kell kifizetnie azt. Nincsenek többé nehéz bevásárlótáskák A kiszállítási munkatársak hétfőtől szombatig reggel 8 és este 22 óra között, vasárnap változó időpontokban szállítják ki a megrendeléseket a debreceni Tesco Extra áruházból – legyen a kosár bármilyen nehéz, lakjon akár a legfelső emeleten, mindent elvisznek egészen az Ön bejárati ajtajáig. A Tesco futárai átlagosan 12 000 kilónyi terméket szállítanak házhoz havonta. De ha Ön inkább személyesen venné át a neten leadott rendelést, erre is van egy remek ötletünk: próbálja ki az új, debreceni Átvételi Pontot. A Tesco Online Bevásárlás szolgáltatás azért jött létre, hogy pénzt, időt és energiát spórolhassunk meg, miért is ne tehetnénk könnyebbé ezáltal a mindennapokat? További információkat a Tesco Online Bevásárlásról, a kiszállítási területekről és az első rendelésre járó kedvezményről ezen a weboldalon talál: www.tesco.hu/debrecen