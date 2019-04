Már csak keleten porzik

Kitartott az enyhe, jobbára száraz idő április első hetében, az időszak végére viszont számottevő csapadék is érkezett.

A harminc éves átlagnál még mindig bő 3°C-kal melegebb idő járta Kelet-Magyarországon, általános volt a húsz fok feletti napi csúcsérték, míg hajnalra jellemzően 2-7°C közé hűlt a levegő. Talajmenti fagy már csupán elvétve fordult elő, főként a Nyírség szélvédett, mély fekvésű laposain.

A legtöbb a Tisza völgyében

Az időnként kissé szeles, mégis többnyire eseménytelen, mindenekelőtt száraz tavaszi napokat annak a magas nyomású központnak köszönhettük, amely most már tartósabban is hátrálni látszik térségünkből. Északra-északkeletre húzódásának első jele az áramlás keletire, majd déliesre fordulása volt, ezzel azonban még mindig enyhe légtömegek érkeztek Észak-Tiszántúl térségébe. A hét végére ciklon mélyült ki hazánktól nyugatra, ez pedig a korábbinál jóval nedvesebb, de még enyhe levegővel árasztotta el térségünket.

Ennek megfelelően a hét nagy részében felhő is alig volt felettünk, az ilyenkor megszokottnak akár felével is többet sütött a nap. A hét végéhez közeledve kisebb záporok már kialakultak, majd szombatra kiterjedt csapadékzóna érte el megyénket. Ezúttal sem jutott mindenhová a várva várt, áztató esőből, míg a keleti határszél mindössze 0-3 milliméterrel kellett, hogy beérje, addig nyugatabbra, a Tisza-völgyében 15 milliméter feletti napi összeget is mérhettek. Az időszak vízegyenlege ezeken a vidékeken pozitív tartományban zárt, a középső tájakon és keleten maradt a súlyos szárazság, arrafelé továbbra is porszáraz a talaj felső 10-20 centiméteres rétege.

A nyomásviszonyok nagytérségi átrendeződésével párhuzamosan csapadékosabbra forduló idő kedvez a friss magvetések kelésének, kezdeti fejlődésének, melyet a későbbiekben hűvösebb léghullámok vethetnek majd vissza. Bár a talajok 5 centiméteres mélységben mostanra sokfelé érték el a melegigényes kukorica vetésére optimális 10°C körüli tartományt, nedvesség híján eddig nem volt érdemes sürgetni a vetést.

Az előttünk álló időszakban azonban a gyakori csapadék nehezítheti a munkákat, valamint a hőösszeg gyarapodása is jelentősen visszaeshet. A növényvédelmi szempontból eddig kedvező, a gombák, baktériumok fertőzőképességét csökkentő, gyakran igen száraz levegő helyét már nagyobb nedvességtartalom, akár ismétlődő csapadék válthatja, melyre a szántóföldi állományokban és a virágzó, lombosodó gyümölcsösökben egyaránt érdemes megelőző kezelésekkel készülni.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI. Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

