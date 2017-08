Már a teljes keret tréningezett Telkiben

Az ebéden még csak 8 játékos vett részt, a délutáni edzésre azonban megérkezett a légiósok közül Elek Ákos, Nagy Ádám és Kádár Tamás is. A Videoton FC és a Ferencváros játékosai – akárcsak a még meg nem érkezett légiósok – hétfőn csatlakoztak a kerethez, amely az esti tréningre már teljes volt.

A szövetség honlapjának Pintér Ádám nyilatkozott, akinek pár napja született meg a kislánya, így extra motiváltan érkezett meg Telkibe.

– A kislányom érkezése egy új élet kezdete számunkra is, ami akkora élmény, hogy azt nem lehet szavakba önteni. Most azonban minden erőmmel a válogatottra koncentrálok, amiben óriási segítséget jelent a feleségem, aki most is mindenben segít, hogy a feladatomra tudjak koncentrálni. Talán mondanom sem kell, mennyire hálás vagyok neki ezért. A kislányom születése mellett azonban az is hihetetlen erőt ad, hogy úgy hallottam, mindkét meccsünkön megtelik majd a Groupama Aréna. Bátran ki merem jelenteni, hogy nekünk van a világon az egyik legjobb szurkolótáborunk, úgyhogy kötelesek vagyunk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy örömet okozzunk nekik. A következő napokban tehát csak ez a cél lebeg majd a szemünk előtt, kőkeményen fogunk dolgozni azért, hogy ez sikerüljön – mondta a Greuther Fürth középpályása az mlsz.hu-nak.

HBN

