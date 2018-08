Mányoki Attila “karcsapásnyira” a történelmi sikertől

A magyar sportember most érkezett el az Ocean’s Seven utolsó, egyben legnehezebb állomásához, amelynek teljesítésével lezárná a hét, kivétel nélkül rendkívül nehéz feladatból álló sorozatot. Ez eddig mindössze 11 embernek sikerült, így Mányoki lehetne a világon a tizenkettedik, egyúttal az első magyar, aki erre képes.

Csapatának pénteki tájékoztatása szerint az Északi-csatorna átúszására a hivatalos engedélye augusztus 2. és 8. között él, de mindig – így most is – az időjárási viszonyok határozzák meg az indulás pontos dátumát és napszakát. A napok óta tartó folyamatos egyeztetések és előzetes mérlegelések alapján valószínűleg szombaton nyílik lehetősége arra, hogy a közel egyéves felkészülés végeztével vízbe szálljon az észak-ír Donaghadee-nál és a tervek szerint a skóciai Portpatrick környékén meg is érkezzen.

Az Északi-csatorna leküzdése nagyjából 35-40 kilométert jelent légvonalban, de ezt még nagyban befolyásolja a két irányból közlekedő áramlat, a tenger hőmérséklete, amely a nyári időszakban sem megy 14 Celsius-fok fölé, továbbá a sok száz medúza, amely a nyári hónapokban ellepi errefelé a vizet.

Ez az egyetlen a hét csatorna közül, amelynek egyszer már nekirugaszkodott Mányoki Attila, méghozzá két évvel ezelőtt, de akkor sikertelenül, kis híján az életét is kockáztatva a cél érdekében.

– MTI –

