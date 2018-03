Manó szerint biztosan nekik esnek

„Figyelj jobban a társadra!” – ilyen, és ehhez hasonló utasítások érkeztek a medence partján álló Märcz Tamás szövetségi kapitánytól hétfőn a Debreceni Sportuszodában a magyar férfi vízilabda-válogatott edzésén. A honi nemzeti együttesre kedden 18.30-tól Világliga-találkozó vár, a hollandokkal csapnak össze Nagy Viktorék a cívisvárosi létesítményben.

A múlt szombati bajnoki forduló után nem sok idejük maradt a regenerálódásra legjobbjainknak, hétfőn reggel várta őket a busz, és indultak is Debrecenbe, ahol a hét első napján két, míg kedden egy foglalkozást vezényelt nekik a szakmai stáb. A keretet már korábban kihirdette a kapitány, tizennégy játékos kapott meghívót, ám egyikük végül „kimarad a jóból”. Ennek tudatában, ahogy az várható volt, eltökélt arcok fogadták a sajtó képviselőit a Debreceni Sportuszodában tartott hétfő délelőtti tréningen. Az átmozgatás után a sapkák is felkerültek, és következett a különböző játékszituációk gyakorlása.

Fiatalok ők is

– Elég hosszú idő után találkoztunk újra. Legutóbb a bő egy hónapja rendezett Európa Kupa-selejtezőn, Kecskeméten játszottunk együtt, ráadásul nem is ebben az összeállításban. Mindig különleges élmény a válogatott tagjaként edzeni és meccselni, most sincs ez másképp. Még mindenkiben benne volt a szombati bajnoki, így egy hosszabb levezetéssel kezdtünk, majd a foglalkozás vége felé elkezdtük gyakorolni azt a taktikát, amelyet már Hollandia ellen szeretnénk bevetni – mondta el lapunknak a vízből kiszállva Manhercz Krisztián világbajnoki ezüstérmes vízilabdázó, aki arra is felhívta a figyelmet, erre az egész évre jellemző, hogy a különböző világesemények előtt nem sok idejük van az összetartásokra, így hozzá vannak szokva, hogy a lehető legrövidebb időn belül egymásra kell hangolódniuk. – Lépésről lépésre haladunk, az igazán nagy kihívások majd nyáron várnak ránk, de akkor már lehetőségünk lesz több időt eltölteni közösen, addig pedig megbecsüljük ezeket az úgymond mini találkozókat is – fogalmazott a Manó becenévre hallgató pólós.

Fotó: Derencsényi István

A Világliga európai selejtezőjének C-csoportjában már három fordulót megtartottak, Magyarország hat ponttal vezeti a hármast, a spanyolok három, míg a hollandok nulla egységet gyűjtöttek eddig. – Tavaly év végén már játszottunk Hollandia ellen, az első két negyedünk elég kínkeserves volt, de aztán megnyugodtunk, fölszabadultabban játszottunk, és sima, 13–6-os győzelmet arattunk. Ahogy a miénk, az ő csapatuk is elég fiatal, éppen ezért pörgős, hajtós derbire számítok – jelentette ki Manhercz, majd hozzátette:

Biztos, hogy nekünk fognak esni, a magyar válogatottat mindig is mindenki meg akarta verni, de teszünk róla, hogy ez ne sikerüljön nekik!”

A Debreceni Sportuszodáról szólva az olimpikon megjegyezte, ő nagyon szeret a cívisvárosban játszani, hiszen még négy éve éppen a hajdúsági fővárosban mutatkozott be, így számára mindig különleges helyszín marad, és bízik benne, további szép emlékkel gazdagodik kedden este.

HBN

A találkozóra még kaphatók belépők hétfőn 20 óráig, illetve kedden a mérkőzés előtt a Debreceni Sportuszodában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA