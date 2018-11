Manchesteri csodát és óriási Kassai-hibát hozott a BL-szerda

Szerdán újabb 16 meccsel folytatódtak a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének küzdelmei. A nap rangadóját Torinóban játszották, a H jelű kvartettet vezető Juventus az eddig botladozó Manchester United együttesét fogadta.

A találkozó némi Juve-fölénnyel indult, de a hazaiak nem tudtak vezetést szerezni az első játékrészben. A gólhoz legközelebb Sami Khedira állt, aki Cristiano Ronaldo centerezését helyezte 10 méterről, senkitől sem zavartatva a kapufára. A második félidő is hasonló képet mutatott; a torinói csapat több gólhelyzetet is kidolgozott, ám hol David De Gea kapus, hol pedig a felső léc mentette meg az angolokat.

Paulo Dybala csak kapufáig jutott | Fotó: AFP / Isabella Bonotto

A 65. percben aztán megtört a gólcsend: Leonardo Bonucci zseniális indítását Cristiano Ronaldo vágta kapásból, parádés mozdulattal a hálóba a tizenhatoson belül.

A manchesteriek sorsa ezzel megpecsételődni látszott, de José Mourinho mester jó érzékkel nyúlt bele a találkozóba, pályára küldte ugyanis a kisebb meglepetésre a padon kezdő Marcus Rashfordot, a spanyol Juan Matát és a belga Marouane Fellainit is. A változtatások pedig a hajrában eredményt is hoztak. Előbb Juan Mata tekert be egy szabadrúgást Wojciech Szczęsny hálójába, majd a hosszabbításban Leonardo Bonucci vétett öngólt Alex Sandro hathatós közreműködésével.

Az egykor az Interrel triplázó Mourinho tehát elégedetten, három ponttal távozhatott Olaszországból.

Kassai újabb hajmeresztő hibája

A jelenkor nemzetközileg legismertebb magyar játékvezetője, Kassai Viktor tévedéseivel nem először kerül kellemetlen helyzetbe, de ezt a mostani eset még biztos sokáig fogja rémálmaiban kísérteni. A Manchester City–Sahtar Doneck összecsapás 23. percében az egyedül kiugró hazai támadó, Raheem Sterling – gyakorlatilag senkitől sem zavartatva – egyensúlyát vesztve a földbe rúgott a tizenhatoson belül, Kassai pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott – vesztére, mert azóta is ezen nevet a fél futballvilág.

A találkozót végül az angolok nyerték fölényesen, 6-0-ra.

BL-csoportkör, 4. forduló

E csoport:

Bayern München (német) – AEK Athén (görög) 2-0

Benfica (portugál) – Ajax (holland) 1-1

F csoport:

Lyon (francia) – Hoffenheim (német) 2-2

Manchester City (angol) – Sahtar Doneck (ukrán) 6-0

G csoport:

CSKA Moszkva (orosz) – Roma (olasz) 1-2

Viktoria Plzen (cseh) – Real Madrid (spanyol) 0-5

H csoport:

Valencia (spanyol) – Young Boys (svájci) 3-1

Juventus (olasz) – Manchester United (angol) 1-2

Elégedettek a Liverpool BL-riválisai Liverpool - A Napolinak és a PSG-nek is jól jött az angolok botlása. A párizsi döntetlen után Nápolyban is egy-egy pontot szerzett összecsapásukon a Napoli és a PSG, így egyik csapat sem tudta kihasználni, hogy a Bajnokok Ligája C csoportjában nagy meglepetésre kikapott a Crvena zvezda otthonában... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA