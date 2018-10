Manapság hiánycikk a szeretet

Napjainkban az egyre szigorodó tanrend és a közoktatási elvárások miatt csökken az esélye, hogy a diákok lelki fejlődésének, az értékes közösség építésének ideje és tere maradjon. Szerencsére léteznek olyan óvodák, iskolák, amelyek – harcolva az idő szűkösségével és a rohanó világ felborult értékrendjével – a gyerekeknek életre szóló szellemi többletet kívánnak átadni.

Szilágyi Gábor görögkatolikus lelkész, a Szent Bazil Oktatási Központ intézményvezetője örömmel számolt be arról, hogy a gimnázium első nyílt napján csaknem 170 érdeklődő nyolcadikos diák látogatott el az iskolába.

– Nyitottak vagyunk bármilyen felekezet befogadására, olyan diákokat is várunk, akik nincsenek megkeresztelve, hiszen az iskola szellemiségében, életvitelében, éves munkatervében ott vannak azok az egyházi értékek, amelyeket átadunk a gyerekeknek – mondta a lelkész, aki szerint a tananyag közvetítése mellett az iskola nem feledkezhet meg a gyerekek lelki-szellemi szükségleteiről sem. A Szent Bazil-intézményekben ugyanis a tanulás mellett a gyerekek lelki jólléte is fontos szempont.

– Itt, a Szent Bazil Óvodában, Általános Iskolában és Gimnáziumban a görögkatolikus hagyományokat is be tudjuk illeszteni az oktatás-nevelés folyamatába, amelyek később beérnek, beépülnek a diákok életébe – mondja Szilágyi Gábor görögkatolikus lelkész, a Szent Bazil Oktatási Központ intézményvezetője. A „Növekedjetek a szeretetben” jelmondatot Kocsis Fülöp érsek atya adta a közművelődési intézményeknek a 2018/19-es tanévre, nem véletlenül: a XXI. század egyik hiánycikke a szeretet, amely természetes és természetfölötti eszközökkel van jelen a felnőttek és a diákok életében egyaránt.

Óvodánknak, iskoláinknak más egyházi intézményekhez hasonlóan közösségépítő erejük van. Megpróbáljuk a közösségen keresztül élményekhez juttatni a diákokat, ezért kis osztálylétszámokkal, csoportokkal működtetjük intézményeinket – magyarázza Szilágyi Gábor intézményvezető.

Ötven kilométer együtt, gyalog

– Az oktatás és a szabadidős tevékenységeink is a közösség kialakítására és építésére alapozzák a mindennapokat: osztályfőzésekkel, bográcsozással, palacsintasütéssel adunk teret a beszélgetésekhez. Az egyik legfontosabb közösségi rendezvényünk az őszi gyalogos zarándoklat Máriapócsra, ami lelkileg-testileg kicsit próbára teszi a gyerekeket, de formálja közösségünket, és a diákoknak is élményt nyújt.

Szilágyi Gábor | Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

– 50 kilométert megtenni a mai gyerekek számára kihívás, emellett épp akkora büszkeség is, amikor teljesítik. A zarándokút ideje alatt lelki kötelékek, barátságok, szerelmek szövődnek, és olyan, bensőséges témájú beszélgetések hangzanak el, amelyek testileg és szellemileg is feltöltik a fiatalokat – meséli a lelkész.

Lelkileg átölelni a gyerekeket

A Szent Bazil a szakképzés felé is nyitott, ezért Debrecenben is telephelyet vettek át a Postakert és a Bán utcán. A Tessedik Sámuel Szakközépiskola, valamint a Telegdi Kata Szakközépiskola 2017. szeptember 1-jétől Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola néven működik, a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában. A cívisvárosban szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés is folyik, ahol Kiss László atya mentálhigiénikusként, papként biztosítja jelenlétével mindazt, amire a debreceni diákoknak szükségük van. – Ha problémájuk, örömük vagy bánatuk van, ha eredményeik vagy eredménytelenségeik vannak, akkor ott állunk mellettük, napjainkban erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Mindig legyen valaki, aki meghallgatja őket, aki játszik velük, mert a 14–18 éves kamasznak is szüksége van arra, hogy csocsózzon, biliárdozzon, és akár közben is elsírja a bánatát, és valaki lelkileg átölelje – mondja Szilágyi Gábor.

Nyílt napok, nyitott évek

– A népszerűségünk egyik oka, hogy Hajdúdorog őrzi azt az elitképzést, amit alapvetően a magyar görögkatolikusok számára biztosítani szeretnénk. Mivel országos beiskolázású intézmény vagyunk, Kőszegről, Szegedről, Budapestről, Ungvárról és Szatmárnémetiből is vannak diákjaink a kollégiumban. Hajdúdorogon a gimnáziumi képzést helyezzük előtérbe, de szakképzésünk is van: mezőgazdasági ágazat és vendéglátás. Hajdúdorogon ma csaknem 750 gyerek részesül görögkatolikus oktatásban: 150 óvodás, 350 általános iskolás, 270 középiskolás. November 30-án tartjuk második nyílt napunkat, melyen olyan diákokat is várunk, akik nincsenek megkeresztelve, hiszen a Szent Bazil szellemiségében, életvitelében, éves munkatervében ott vannak azok az egyházi értékek, melyeket az arra nyitott diákoknak szeretnénk átadni.

– Szakál Adrienn –

