Mamutmezőny gyűlt össze a BOK Csarnokban

A Magyar Vívó Szövetség harmadik alkalommal rendezi meg az Országos Sulivívó Találkozót, valamint ezzel egybekötve második ízben kerül sor összevontan az Országos Sulivívó Diákolimpia küzdelmeire. A nagyszabású viadal közel háromezer ifjú vívó részvételével zajlik péntektől vasárnapig Budapesten, a BOK Csarnokban.

A verseny négy részből áll: a pénteki nyitónapon a versenyengedéllyel nem rendelkező vívók léptek pástra a Diákolimpia B eseményén, valamint a legkisebbek számára rendezett Tudáspróbán. Szombaton következik több mint 1300 indulóval az egyéni Diákolimpia, vasárnap pedig a csapatversenyekkel zárul a maratoni sorozat.

Hajdú-Bihar megyét ötven fő képviseli a sulivívó programban, és további versenyzők indulnak az A, illetve B kategória megmérettetésein. Ezen kívül a csapatversenyekben is ott lesznek a debreceni intézmények. Részt vesznek a megyénkből például a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája, az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola, a nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, a Debreceni Bocskai István Általános Iskola, vagy épp a Debreceni Lilla Téri Általános Iskola növendékei is a küzdelmeken. A gyerekek közül egyesületi szinten többen is a Békessy Béla Vívóklub kötelékében sportolnak.

– Békessy Béla Vívó Klub –

A hajdú-bihariak pénteki eredményei

Diákolimpia Országos Döntő, női kard, II. korcsoport:

3. Lizák Fanni (Debreceni Lilla Téri Általános Iskola)

Diákolimpia 2018, női párbajtőr, II. korcsoport:

5. Szabó Emma (Debreceni Bocskai István Általános Iskola)

Diákolimpia 2018, női párbajtőr, III. korcsoport:

7. Nagy Evelin (nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola)

Diákolimpia 2018, női párbajtőr, IV. korcsoport:

10. Kovács Réka (nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola), 14. Lakatos Evelin Panna (nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola), 16. Vajda Réka (nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola), 18. Kovács Vanda (nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola)

