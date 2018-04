Makkegészségesek a hármas ikrek

Az alapítvány közösségi oldalán közölte, Léna, Mira és Milánka a koruknak megfelelően fejlődnek, súlyuk továbbra is ideálisan növekszik. Az éjszakákat nyugodtan és rosszalkodás nélkül, simán és rendszeresen átalusszák. Jó étvágyuk van. Mosolyognak a hatalmasra nyílt szemeikkel. Az elmúlt időszakban kicsit betegeskedtek (megfáztak), de már jól vannak.

Fábián Tamás, az édesapa még mindig az alapos megfontolás híve, hiszen három gyermek jövője múlik a felelős döntésein, tehát nem használja az adományként kapott jelentős pénzösszeget. „Az apuka alapos megfontolást követően a napokban dönt arról, hogy épít, vagy vesz egy szép nagy házat. De valószínű, hogy építeni fog, hiszen olcsóbb, praktikusabb több szempontból is. A gyermekek nevére szóló babakötvényei is lassan révbe érnek, hiszen az ajánlásunkat ide vonatkozólag megfogadta, és azt gyakorlatba ültette. Nagymamák, nagypapák és családtagok folyamatos segítségével nevelik a három aprócska csodát” – írja a Tündérkör Alapítvány, mely Fábián Tamás szavait is idézi: „Kedves Tündérkör Alapítvány! Nagyon jól haladunk. Szépen lassan én is elsajátítom a gyermeknevelés minden mozzanatát. Sejtettem, de nem gondoltam, hogy ennyi energia felhasználása ekkora örömet okozhat, mint a három kincsem. Élvezem! Kérlek benneteket, ha módotokban áll tolmácsoljátok újra hálánk a Tündéreiteknek, mert elégszer úgysem köszönhetem meg nektek és nekik azt a sok jót, amit kaptam! Sokat gondolunk rátok kedves Tündérkör Alapítvány és Tündérek! Meleg öleléssel: Mira, Léna, Milán és Fábián Tamás”

– Tündérkör Alapítvány –

