Majer Tamás: irány a középdöntő!

A Fölszállott a páva – Döntők Döntője alcímet viselő hatodik évadban régi nagy kedvenceink lépnek színpadra a Duna Televízió képernyőjén péntek esténként. A második elődöntőben két Hajdú-Bihar megyei fiatalnak is szurkolhattunk: az énekes szólisták kategóriában Ecsedi Petrának, míg a szóló táncosok között Majer Tamásra adhattuk le voksainkat. A néptáncos a nézők szavazatai alapján továbbjutott a középdöntőbe, míg Petra kiesett ebben a fordulóban.

– Még most is nehezen találom a szavakat, annyira remekül éreztem magam a színpadon. Nagyon jó volt, annak ellenére is, hogy szerdán és csütörtökön higgadt és nyugodt voltam, ám pénteken már izgultam az este miatt. Bíztam a városban és az emberekben – emlékezett vissza Majer Tamás, aki elárulta, csak reménykedett, hogy a Debreceniek újra összefognak és tud annyi szavazatot gyűjteni, ami elég lesz a továbbjutáshoz. Jelentjük: sikerült! A Feketelaki lassú és sűrű magyar táncot mutató Tamásnak nagy kő esett le a szívéről, amikor kimondták a nevét a továbbjutók között.

Mivel a közönséget kell meg­győznünk az előadott produkcióval, így nagyon boldog voltam, amikor kiderült, hogy a nézők juttattak a középdöntőbe”

– vallja Tomi. A következő fellépésről csak annyit árult el, hogy hazai vizekre fog evezni és olyan táncot ad majd elő, amiről őt sokan ismerik. Legközelebb december 14-én láthatjuk szólistaként az élő show-ban.

