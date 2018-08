Majdnem teljes a Debrecen Nagydíj mezőnye

A sorozat nem szakad meg, idén is megrendezik a világ második legnagyobb hagyományával rendelkező meghívásos salakmotoros viadalát, a Debrecen Nagydíjat. Az augusztus 20-án, hétfőn 16 órától kezdődő megmérettetés immár a 43. lesz a sorban, ahol hét oroszág – Ukrajna, Csehország, Szlovákia, Oroszország, Lettország, Lengyelország és Magyarország – 16 vaspapucsosa küzd a végső győzelemért.

A versenyt rendező klub, a Debrecen Speedway SE tájékoztatása szerint valamennyi magyar élversenyzőnek felajánlották a starthoz állás lehetőségét, ám a nagyhalászi klub versenyzője, Fazekas Denisz nem vállalta a szereplést, míg Magosi Norberttel nem tudtak megegyezni a szervezők. De így is lesz kiért szorítaniuk a hazai szurkolóknak, Benkő Roland, Kovács Roland és Bárány Márk is motorra ül a Gázvezeték utcai salakstadionban.

„Fecskék” is jönnek

Elkel majd a buzdítás a mieinknek, ugyanis komoly riválisokkal kell megküzdeniük. A mezőnyben több favorit is található, például a cseh Eduard Krcmár, aki 2016-ben egyéni Európa-bajnoki elődöntőt nyert a cívisvárosban, megelőzve többek között két Grand Prix-menőt, a német Martin Smolinskit és a svéd Peter Ljungot. Méltán pályázik az első helyre az oroszok egyik legnagyobb tehetsége, Viktor Kulakov, aki a világ legerősebb csapatbajnokságában, a lengyel Ekstraligában szerepló Tarnów versenyzője. Szintén a tarnówi „Fecskék” alkalmazásában áll Jakub Jamróg, aki a csapat harmadik legponterősebb versenyzője, azaz alapemberének számít. Jamróg tavaly Debrecenben is letette névjegyét, hiszen nem talált legyőzőre a csapatbajnoki fordulóban. Szintén a lengyelek reprezentánsa Pawel Miesiac, akit nem kell bemutatni a hajdúsági közönségnek, számos sikert ért el a cívisvárosban, többek között Debrecen Nagydíj-győztesnek vallhatja magát. A mezőnyből mindössze egy név hiányzik, erre a pozícióra is Lengyelországból szerződtetnek salakszórót a szervezők.

Kiegészítő programként a salakmotorosokon túl, négykerekűek is birtokba veszik az ovált, Kunkli Tivadar quaddal, míg Taskó Rodrigó egy BMW-vel tart bemutatót a közönségnek.

A 43. Debrecen Nagydíjra a 14 éven aluli gyermekek ingyen mehetnek be.

HBN

A mezőny

Sztaniszlav Melnicsuk (ukrán),

Marko Levisin (ukrán),

Andrij Kobrin (ukrán),

Vitalij Liszak (ukrán),

Eduard Krcmár (cseh),

Ondrej Smetana (cseh),

Petr Chlupac (cseh),

David Pacalaj (szlovák),

Viktor Kulakov (orosz),

Artyom Trofimov (lett),

Jakub Jamróg (lengyel),

Pawel Miesiac ()lengyel),

Kovács Roland (magyar),

Benkő Roland (magyar),

Bárány Márk (magyar),

… (lengyel)

