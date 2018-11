Mai menü: pultoshiány – dilis táblák a cívisvárosban

Egy jó reklám- vagy tájékoztatótábla nemcsak figyelemfelkeltő, hanem szellemes is. Vagy ha kell, visszafogottan rámenős. És persze olyan is van, hogy értelemzavaró megfogalmazás vagy sajnálatos helyesírási hiba is belekerül.

Ezekre is mutatunk példát a mostani válogatásunkban, amellyel a cívisvárosban fellelhető „gyöngyszemek” közül szemezgettünk. Az ötletes táblákat a Szent Anna, a Piac és a Miklós utcán, valamint a Zsibogóban találtuk.

Fotók: Vass Attila

VA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA