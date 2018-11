Magyarországot beválasztották a Nemzetközi Távközlési Egyesület tanácsába

A közleményben kiemelték, a tanácsi tagság nagyobb beleszólást jelent a távközlés-szabályozás nemzetközi ügyeibe, többek között az ITU távközlés jövője szempontjából meghatározó frekvencia-koordinációs tevékenységébe.

Magyarország sosem jutott még ilyen fontos szerephez a 193 tagállamot tömörítő szervezetben. A rendszeresen ülésező 48 tagú tanács döntéseket hoz a négyévenkénti közgyűlések között felmerülő kérdésekben, így Magyarország a korábbinál jóval nagyobb befolyásra tett szert a nemzetközi távközlés-szabályozásban – hangsúlyozzák a közleményben.

A kormány digitalizáció területén kifejtett aktivitása a nemzetközi kapcsolatokban is erősödést hozott, az ENSZ szakosított szerveként is tevékenykedő ITU-ban az alapító tag Magyarország egyre tevékenyebb szerepet tölt be – írja a szaktárca.

Felidézik, hogy 2015-benBudapest adott otthont a fennállása 150. évfordulóját ünneplő szervezet nemzetközi kiállításának és szakmai konferenciájának több mint 4000 résztvevővel. Az ITU Telecom World 2019. évi megszervezésének jogát is Magyarország nyerte el.

