Magyarországon tízből három munkavállaló dolgozik rugalmas munkarendben egy felmérés szerint

Az MTI-nek hétfőn eljuttatott közlemény szerint Magyarországon több mint 400, legalább heti 24 órában fizetett alkalmazottként dolgozó, 18-65 éves munkavállaló válaszolt a kérdésekre.

Világszerte még mindig hagyományos munkarendben, irodában dolgozik a munkavállalók 68 százaléka, ugyanakkor a dolgozók 44 százaléka úgy vélte, hogy kezdenek elterjedni a rugalmas lehetőségek a munkavégzés helyét és az időbeosztást tekintve is. A rugalmas munkarend kialakításában India és Kína járnak az élen.

A közlemény idézte Szokody Ágnest, a Randstad Hungary marketing menedzserét, aki kifejtette: Magyarország kicsit le van maradva, itt ugyanis a munkavállalók 74 százaléka dolgozik hagyományos munkarendben, és mindössze 30 százalékuk tapasztal elmozdulást a rugalmasság irányába. Ugyanakkor megjegyezte, elhelyezkedéskor különösen a Z-generáció számára fontos szempont, hogy a kiszemelt vállalatnál van-e lehetőség rugalmas munkavégzésre.

A régióban Ausztria áll az élen, ott minden második megkérdezett dolgozik távolról, illetve rugalmas időbeosztásban, míg Csehországban és Lengyelországban Magyarországhoz hasonlóan kevesebb mint a dolgozók egyharmada.

A felmérés szerint a munkavállalók támogatják a rugalmas munkavégzést, mert úgy vélik, hogy az hozzájárul a munka és magánélet egyensúlyának biztosításához, növeli a munka hatékonyságát, a kreativitást és az elégedettséget is. Szokody Ágnes rámutatott, hogy mindez a vállalatok számára is előnyt jelent, hiszen a motivált alkalmazottak jobban megbecsülik a munkájukat, és így a fluktuáció is csökkenthető.

A Randstad 1960-ban jött létre, 39 országban működő irodáival a világ második legnagyobb személyzeti tanácsadó cégének tekinthető. Magyarországon 2004 óta van jelen a cég, amely a magyar munkaerő-közvetítő és -kölcsönző piac egyik legmeghatározóbb szereplője.

