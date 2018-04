Magyarország csatlakozott az uniós Mesterséges Intelligencia Nyilatkozathoz

Az NKFIH keddi, MTI-nek küldött közleménye szerint a tagországok koordináltan lépnek fel a mesterséges intelligencia kutatása, alkalmazása, jogi szabályozása érdekében.

A nyilatkozathoz kapcsolódva a visegrádi tagországok külön állásfoglalást is közzétettek, hangsúlyozva, hogy a területet érintő fejlesztéseket, együttműködéseket célzottan ösztönzik a jövőben.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és innovációs Hivatal már 2018 januárjában közzétette a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kutatásokat támogató, egymilliárd forintos keretösszegű tematikus felhívást, amely céljaiban és időzítésében is jól illeszkedik a kezdeményezéshez – írták.

A mesterséges intelligencia kutatása több olyan tudományterületen, így a matematika, a robottechnológia, valamint a gépi tanulás szakterületén igényel nemzetközileg versenyképes tudást és kutatói hátteret, amelyeken több magyar kutatói műhely a nemzetközi élvonalba sorolható – mondta Pálinkás József a közlemény szerint. Hozzátette: a Nemzeti Kiválósági Program tematikus alprogramja és a most aláírt kezdeményezés új perspektívákat nyitnak a kutatási témában erős kutatócsoportok és a kapcsolódó ipari-kutatóhelyi együttműködések számára megnyíló célzott uniós pályázatokban is.

A brüsszeli tanácskozáson a mesterséges intelligencia technológiai, jogi, etikai kérdései és társadalmi hatásai is nagy hangsúlyt kaptak, kiemelve az oktatás jelentőségét. A Digital Day rendezvényen aláírt másik, úgynevezett Innovációs Radar kezdeményezés az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs közösség tagjai kutatási eredményeinek elemzését, európai hasznosításának ösztönzését célozza – ismertette az NKFIH elnöke.

A tájékoztatás szerint a nyilatkozat aláírói vállalják, hogy nemzeti programok keretében támogatják a mesterséges intelligencia területén a kutatást és a technológiák bevezetését; hozzájárulnak a nyílt adatok hozzáférhetőségének javításához, amelyek a mesterséges intelligencia hatékony működéséhez szükségesek; támogatják az európai mesterséges intelligencia szövetség létrehozását, és ösztönzik a tagállami szereplők bekapcsolódását.

Az NKFIH közölte: a mesterséges intelligencia kutatására az Európai Bizottság már most évi 200 millió eurót fordít a Horizont 2020 innovációs keretprogram részeként. A Bizottság 2018 áprilisában várhatóan bejelenti átfogó mesterséges intelligencia stratégiáját, melyben javaslatot tesznek majd a 2020 utáni keretprogramban a témára fordítandó költségvetésre is. A mesterséges intelligencia területén jelenleg is nyitott egy közvetlenül Brüsszelben megpályázható, célzott pályázati felhívás 2018. áprilisi határidővel, 20 millió euró forrással.

